Top Gun Maverick, l'addestramento massacrante degli attori, raccontato da Jerry Bruckheimer

Jerry Bruckheimer, producer di Top Gun Maverick così come dell'originale, ha raccontato a cosa sono stati sottoposti i giovani attori, per prepararsi alle riprese. Metodo Tom Cruise: niente sconti, nemmeno per se stesso.

Top Gun Maverick è ormai dietro l'angolo: il 25 maggio anche il pubblico italiano potrà ammirare al cinema il ritorno di un marchio storico, incarnato ora come allora da Tom Cruise, in formissima e da poco celebrato al Festival di Cannes. Il film di Joseph Kosinski è stato già molto lodato dalla critica, ma si parla anche molto della sua produzione, che non ha fatto praticamente alcun uso di effetti visivi, con riprese effettuate realmente nei cieli. Ma cosa ha comportato questo realismo per i giovani attori? Lo ha raccontato il producer Jerry Bruckheimer a The Hollywood Reporter. Leggi anche Top Gun: Maverick, la recensione del film con Tom Cruise

Top Gun Maverick: Tom Cruise e il suo addestramento per i giovani attori

Jerry Bruckheimer, producer veterano di Hollwyood, dietro a questo Top Gun Maverick così come all'originale Top Gun nel lontano 1986, ha spiegato a The Hollywood Reporter cosa abbia significato per i giovani attori essere al fianco di Tom Cruise (anche produttore) in questo sequel. Recitare in questo caso è stato il minimo: viene ridefinito proprio il concetto di "impegno"...

Il risultato di questo film si deve al tempo e agli sforzi degli attori. Hanno affrontato un addestramento di tre mesi per tollerare la gravità zero. Massacrante. Hanno rinunciato a molto tempo della loro vita privata, ma si sono impegnati. Tom aveva progettato quel programma. Abbiamo parlato con un sacco di attori, e alcuni ne abbiamo persi perché non se la sentivano di impegnarsi così. Alcuni di loro avevano paura di volare e non volevano affrontare quello che dovevano affrontare. Ma questi ragazzi erano tanto volenterosi e hanno lavorato duro. [...]

Poi hanno dovuto imparare a sopravvivere sott'acqua, nel caso ci fosse stato un incidente aereo con ammaraggio. Li hanno messi in una fusoliera, li hanno bendati, li hanno calati nell'acqua, sono stati rigirati più volte e hanno dovuto capire come uscire da quell'abitacolo. Bendati. Hanno affrontato tutto questo. E Tom, che l'aveva già fatto 35 anni fa, ha detto: "Lo rifarò." Non ne aveva bisogno ma ha detto: "Se lo fanno loro, lo devo fare anch'io". Il motore di tutto è lui.