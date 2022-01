Top Gun: Maverick: Tom Cruise svela immagini inedite del film in uno spot del Campionato AFC

News Cinema

Benedetto sia il football americano, se serve a regalarci nuove immagini di Top Gun 2: Maverick. E’ lo stesso Tom Cruise a mostrarcele, in uno spot del Campionato AFC.

Anche se non siete appassionati di football americano, dovete ringraziare la rete televisiva CBS Sports perché ha diffuso immagini mai viste prima di Top Gun 2: Maverick, il sequel di Top Gun con Tom Cruise. E proprio Tom Cruise è il protagonista di uno spot dedicato alle squadre dei Kansas City Chiefs e dei Cincinnati Bengals, che si sfideranno per avere accesso alla finale, che si svolgerà a Los Angeles il prossimo 13 febbraio.

Lo spot con le nuove immagini di Top Gun: Maverick

Ovviamente nello spot mandato in onda da CBS Sports, Tom Cruise è in splendida forma, come lascia intravedere la maglietta a maniche lunghe leggermente attillata che non potrebbe essere indossata da chi ha qualche tenero rotolino di ciccia. Tom Cruise dice: "Football, un gioco americano, uno sport che ricompensa il duro lavoro, il sacrificio, la dedizione e l'abilità, uno sport che ti sprona a fare sempre meglio e a non accontentarti di un secondo posto". Dopodiché comincia un montaggio serrato di immagini del film e immagini delle due squadre. Tom dice anche: "La vita è migliore se condita da un po’ di azione". L'attore passa quindi a illustrare i Kansas City Chiefs e i Cincinnati Bengals. Alla fine Cruise sentenzia: "Il momento è adesso” e lo spot si chiude con un aereo che, in lontananza, attraversa un cielo giallo ocra.

Si vede solamente Cruise nei panni di Pete "Maverick" Mitchell nello spot, ricordiamoci però che in Top Gun: Maverick recitano anche Miles Teller, Jennifer Connelly, Jon Hamm, Lewis Pullman, Jay Ellis, Danny Ramirez e Val Kilmer.