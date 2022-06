Top Gun Maverick, Tom Cruise ringrazia chi è andato a vederlo

News Cinema

Tom Cruise ha segnato un record personale con Top Gun Maverick, per il miglior primo fine settimana di un suo film: ha ringraziato personalmente il pubblico via social.

Vi avevamo già raccontato come Top Gun: Maverick sia diventato un record personale per Tom Cruise, con il più alto incasso della sua carriera al primo weekend negli States (126.700.000 o 160.500.000, contando anche il lunedì di Memorial Day). Il film di Joseph Kosinski è arrivato già a 300.000.000 dollari incassati in tutto il mondo, ed è in giro più o meno da una settimana. Cruise ha quindi usato i social per ringraziare il pubblico che l'ha premiato ancora. Leggi anche Top Gun Maverick: è record in tutto il mondo anche per le proiezioni in IMAX

Tom Cruise ringrazia i fan e il pubblico per il successo di Top Gun: Maverick

Usando Twitter, Tom Cruise, riferendosi al successo di Top Gun: Maverick, ha scritto semplicemente: "Grazie a chiunque abbia visto Top Gun: Maverick e ha contribuito a rendere storico il suo weekend d'esordio." Prima ancora, parlando del sequel del suo culto anni Ottanta Top Gun, Cruise si era espresso così: "36 anni dopo il primo film, Top Gun: Maverick è finalmente arrivato. L'abbiamo fatto per il grande schermo. E l'abbiamo fatto per voi, per i fan. Spero che vi godiate la corsa." Sempre poche parole, come si addice al personaggio che va sempre dritto al punto e all'inizio di luglio varcherà la soglia dei sessant'anni.

Nonostante Top Gun sia un marchio molto noto, non sempre revival di franchise antichi funzionano (basti vedere i flop di Blade Runner 2049 e Matrix Resurrections), ma evidentemente il successo del primo film di Tony Scott ha messo radici: portò a casa nel 1986, solo negli States, ben 176.800.000 dollari, che aggiornati all'inflazione sarebbero quasi 470. Top Gun Maverick potrebbe persino superarli, il che dimostrerebbe che non solo Tom è immarcescibile (questo è già appurato), ma che invecchia anche come il vino.