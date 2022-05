Top Gun Maverick: è record in tutto il mondo anche per le proiezioni in IMAX

News Cinema

Top Gun Maverick: alla fine del lungo weekend americano del Memorial Day, arrivano importanti notizie dal box office, che confermano il successo mondiale del nuovo film con Tom Cruise.

Dopo l'ottima accoglienza da parte della critica, Top Gun: Maverick, evidentemente apprezzato anche dal pubblico, prosegue la sua corsa trionfale anche al box office di tutto il mondo.

Al momento, l'incasso mondiale di Top Gun 2 ha raggiunto quota 248 milioni di dollari, di cui 151 solo negli Stati Uniti, guadagnati nei primi 4 giorni di programmazione.

Un altro dato importante arriva alla fine del Memorial Day Weekend, che si è concluso ieri negli USA e riguarda unicamente gli incassi per le sale che hanno proiettato il film con Tom Cruise nella sua versione IMAX e che ammontano a 21 milioni di dollari, il che equivale al 14% del totale del registrato dal film di Joseph Kosinski in nord-america. In tutto il mondo l'incasso IMAX di Maverick è stato di 32,5 milioni di dollari, una somma notevole, che rende giustizia alla decisione di girare il film appositamente per questo sistema di proiezione che ha la capacità di mostrare immagini e video con una grandezza e una risoluzione molto superiore rispetto ai sistemi di proiezione convenzionali.



Top Gun: Maverick: Il Trailer Ufficiale del Film per la versione IMAX - HD

Top Gun: Maverick si candida dunque a entrare nella classifica dei migliori incassi IMAX degli ultimi anni. Per ora questa il podio vede Spider-Man: No Way Home al primo posto con 83,1 milioni di dollari, seguito da Dune con 43,9 milioni e No Time To Die con 43,7 milioni.

Dalla sua nascita, l'IMAX ha portato al box office mondiale l'impressionante somma di 10 miliardi di dollari.