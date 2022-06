Top Gun Maverick: l’inedita scena integrale con Miles Teller che canta e suona Great Balls of Fire

News Cinema

In pieno delirio da Top Gun: Maverick, la Paramount mostra al mondo una scena inedita del film nella quale Miles Teller si esibisce al pianoforte. Il brano scelto dal suo Rooster è Great Balls of Fire. Ne abbiamo già visto un pezzetto nel sequel di Top Gun.

Mentre Top Gun: Maverick continua a incassare in tutto il mondo, anzi proprio in virtù di questo, e per continuare a deliziare i fan del film, la Paramount ha deciso di diffondere un video con la scena integrale di Rooster che canta "Great Balls of Fire" suonando il pianoforte nel locale di Penny Benjamin. Si tratta di una versione alternativa di ciò che conosciamo.

Nel film che abbiamo visto al cinema, infatti, la scena di Miles Teller che canta la celebre hit del 1957 scritta da Otis Blackwell e Jack Hammer ci mostra sì il figlio di Goose che suona con grinta un pianoforte ed è ammirato da tutti i suoi amici, ma si sofferma più che altro sulla reazione di Pete "Maverick" Mitchell (Tom Cruise), che guardando il ragazzo ripensa all'amico morto e si immalinconisce. Se ben rammentate, infatti, in Top Gun Pete e Goose (all'anagrafe Nick Bradshaw) cantavano lo stesso brano. Nick era al pianoforte e seduto là vicino c'era proprio Rooster, ovviamente bambino. Joseph Kosinski si è sentito in dovere di omaggiare la sequenza con una scena non identica ma simile, proprio come ha fatto con la partita di pallavolo sulla spiaggia, che è diventata una sfida a football.

La scena inedita con Miles Teller che si cimenta in Great Balls of Fire

Il video con la scena inedita di Rooster che suona e canta "Great Balls of Fire" in Top Gun: Maverick si concentra dunque solo sul figlio di Goose, che esegue il brano per intero. Non sappiamo se il regista desiderasse sostituirla con le immagini che conosciamo o avesse in mente di lasciarla così. In ogni modo, Rooster è circondato dagli altri giovani piloti, fra cui Payback (Jay Ellis), Phoenix (Monica Barbaro), Fanboy (Danny Ramirez) e Bob (Lewis Pullman). Tutto il locale in realtà partecipa e si diverte. Il ragazzo indossa una camicia hawaiana proprio come il suo papà nella scena analoga in Top Gun. Non è lo stesso capo di abbigliamento però, perché quella di Anthony Edwards era azzurra, mentre quella di Miles Teller è beige. Molto carino il finale della sequenza, nella quale è proprio Teller a suonare, come lui stesso ha raccontato in un'intervista:

Ho detto: "Ho suonato il piano quand’ero più giovane. Ancora strimpello un po’, non ho bisogno di una controfigura. La suonerò e canterò dal vivo". Poi ho realizzato che si tratta di una canzone piuttosto difficile e che richiede una tonalità alta.