Top Gun: Maverick in anteprima il 21 e 22 maggio nelle sale The Space Cinema

Top Gun 2: Maverick,dopo più di trent'anni dal cult degli anni '80 Top Gun,Tom Cruise torna ad abbattere il muro del suono con una nuova adrenalinica avventura del Tenente Maverick, in proiezione in tutte le sale del circuito.

In attesa dell'uscita ufficiale nelle sale italiane, prevista per il prossimo 25 maggio, The Space Cinema offre a tutti gli spettatori la possibilità di partecipare alla proiezione in anteprima, sabato 21 e domenica 22 maggio, del film evento dell’anno Top Gun: Maverick.



Il lungometraggio, diretto da Joseph Kosinski, è il sequel del film campione d’incassi Top Gun diretto nel 1986 da Tony Scott. Il nuovo capitolo vede ancora una volta protagonista l’impavido Tenente Pete ‘Maverick’ Mitchell (Tom Cruise) che, dopo più di trent’anni di servizio, è ancora tra i migliori aviatori della Marina americana. Maverick viene chiamato ad addestrare una squadra speciale di nuovi allievi dell’accademia Top Gun per una missione segreta: qui incontrerà Bradley Bradshaw (Miles Teller) aka ‘Rooster’, figlio del suo vecchio compagno di volo Nick Bradshaw noto come ’Goose’. In lotta tra un futuro incerto e i fantasmi del passato, il Tenente Mitchell dovrà affrontare le sue più grandi paure per riuscire a portare a termine la missione, che richiederà sacrificio e dedizione da parte di coloro che avranno il coraggio di partecipare.



A conferire ulteriore valore ed importanza al ruolo del cinema, inteso come il luogo in cui immergersi nelle grandi storie cinematografiche, sono state le dichiarazioni fatte da Tom Cruise in occasione del Festival di Cannes 2022: “Il vero cinema si gode in sala. Quando faccio un film penso sempre come se fossi io stesso spettatore, per questo cerco sempre di cambiare ruoli, storie, personaggi, set, continuo sempre ad imparare, continuo ad esplorare. È tutto amore e passione per il cinema”.

Per tutti gli spettatori che acquisteranno i biglietti online per assistere alla proiezione in anteprima, il 21 e 22 maggio, The Space Cinema regalerà un poster Limited Edition del film Top Gun: Maverick