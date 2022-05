Top Gun Maverick esplode al boxoffice americano, è primo anche in Italia

News Cinema

Primo al botteghino italiano del weekend, Top Gun Maverick è però un vero trionfo al boxoffice USA per Tom Cruise, celebrato soldi alla mano e mai così lontano dalla pensione. In seconda posizione in Italia Nostalgia con Pierfrancesco Favino.

Top Gun Maverick è reduce dal suo effettivo debutto al boxoffice italiano del weekend, dopo le anteprime della settimana scorsa: è naturalmente in vetta con 2.682.000 euro, che diventano 3.950.000 calcolando la suddetta programmazione in anteprima nel circuito The Space. Non sono cifre paragonabili a quelle Marvel (qui da noi Doctor Strange 2 ha totalizzato 2 milioni in un solo giorno), ma sicuramente svegliano gli spettatori, con un aumento delle affluenze in sala sull'ordine del +84% generale, stando ai dati Cinetel.

Discorso diverso negli Stati Uniti, dove Top Gun Maverick ha segnato come ci si aspettava un record per Tom Cruise: con 124 milioni di dollari portati a casa nel weekend (che saliranno intorno ai 150 con le cifre del Memorial Day), è la più remunerativa partenza della sua carriera. Un trionfo per una star che ha iniziato negli anni Ottanta e che alle soglie dei sessant'anni (portati in modo eufemisticamente invidiabile) è ancora in grado di attirare in sala così tanto pubblico, per giunta in un momento difficile che a questo punto, almeno negli Usa e per i blockbuster, sembra alle spalle. Con 260 milioni di dollari già registrati nel mondo intero in così breve tempo, la Paramount conta di recuperare in tempi brevi il suo budget di 170. Era una scommessa meno scontata di quanto sembrasse, a 36 anni dal prototipo. Nel 2022, negli States è un esordio battuto solo dalle cifre dei cinecomic.