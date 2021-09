Tom Cruise e Hailey Atwell si sono lasciati: la love story segreta sul set di Mission: Impossible 7

News Cinema

Mai storia d'amore è stata meno pubblicizzata di quella tra Tom Cruise e Hailey Atwell, compagni sul set del settimo Mission: Impossible e amanti per un anno. Ma a quanto pare, finite le riprese, finita la storia.

I siti e i giornali americani riportano ampiamente la notizia che Tom Cruise e Hailey Atwell si sono lasciati dopo un anno di frequentazione. Se non sapevate che stavano insieme, nessun problema: non lo sapeva neanche chi annuncia la loro avvenuta separazione. Mai storia d'amore fu meglio tenuta al riparo dai gossip, ed è quasi incredibile, visto che Tom Cruise è sempre sotto l'occhio dei riflettori e di lui si è parlato a più riprese durante l'interminabile e travagliata lavorazione di Mission: Impossible 7 di cui è protagonista, produttore e stuntman spericolato, al fianco di Hailey Atwell. Forse ad unire i due saranno state proprio le traversie affrontate insieme sul set, visto che si sono lasciati non appena il film è finito.

Fuori dal set, Cruise e Atwell sono stati visti pochissimo insieme, con l'eccezione di Wimbledon lo scorso luglio. Questa, secondo il solito The Sun, la dichiarazione di una fonte interna alla produzione:

"Andavano d'amore e d'accordo e ovviamente essendo entrambi due bei divi del cinema di Hollywood erano una bella coppia". Però, a riprese finite, e considerati i rispettivi impegni, "hanno deciso di tornare a essere amici".

A nostra memoria è la prima volta in questo ambiente che viene annunciata l'esistenza di una relazione tra due persone molto famose in contemporanea con la sua fine, ma in fondo, che sia vero o meno, cosa importa? Cruise e Atwell si saranno fatti buona compagnia sul set e fuori, e ci fa piacere per loro che siano riusciti a viversela tenendo fuori i paparazzi.