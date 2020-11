Tom Cruise di nuovo a Roma: ancora sgommate e inseguimenti per Mission: Impossible 7

News Cinema

Dopo aver concluso le riprese a Venezia, Tom Cruise e la troupe di Mission: Impossible 7 sono tornati a Roma per effettuare ulteriori riprese di inseguimenti in auto per le strade della capitale.

Con un paio di settimane novembrine a Venezia, interrotte qualche giorno per alcuni casi di Covid tra i membri della troupe, le riprese in Italia di Mission: Impossible 7 avrebbero dovuto concludersi. A sorpresa invece, Tom Cruise è tornato a Roma dove per svariati giorni a ottobre aveva bloccato le vie del quartiere Monti, nonché la centralissima Via dei Fori Imperiali che collega il Colosseo con l'Altare della Patria, per quelle che saranno le adrenaliniche sequenze di inseguimenti in auto del film.

C'è un motivo però se i film della saga di Mission: Impossible sono impeccabili sotto il profilo tecnico ed estetico riguardo alle scene d'azione. Il perfezionismo di Tom Cruise, nelle vesti di produttore, e dello sceneggiatore e regista Christopher McQuarrie include, come regolare opzione in caso di necessità, riprese aggiuntive se quelle effettuate non soddisfano pienamente il loro giudizio. È pratica comune per i film hollywoodiani richiamare attori sui set magari già smantellati e da ricostruire per fare aggiustamenti alla storia e, in questo caso, Cruise e McQuarrie hanno probabilmente fatto tesoro dell'interruzione veneziana per rivedere il materiale girato a Roma con un montaggio provvisorio. Si poteva migliorare? Si saranno domandati... No, si può e si deve migliorare. E allora l'imponente macchina organizzativa si è mossa per nuovi permessi da chiedere al comune di Roma, nuove prenotazioni alberghiere e nuove inquadrature da trovare. E, naturalmente, altri denari per le casse della municipalità.

Nelle immagini qui sotto catturate dai passanti e pubblicate sui social, vediamo nuovamente Cruise e Hayley Atwell a bordo di una BMW priva dei quattro sportelli e poi stretti all'interno di una 500 gialla. Mission: Impossible 7 sta sfruttando al massimo per questi reshoots le giornate soleggiate di Roma con una temperatura massima di 18°.