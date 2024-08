Location Managers Guild Awards 2024: vincono Mission: Impossible Dead Reckoning - Parte Uno e Oppenheimer

News Cinema

Oppenheimer e Mission: Impossible Dead Reckoning - Parte Uno sono i vincitori dell'edizione 2024 dei Location Managers Guild Awards, che premiano i più bravi location manager hollywoodiani della stagione. Tra i riconoscimenti per il cinema anche due premi alla carriera.

Forse non tutti sanno che, oltreoceano, esistono dei premi destinati ai location manager, e cioè coloro che si occupano di trovare e location più adatte a un film o a una serie televisiva. C’è anche un sindacato che tutela gli interessi di questa categoria, e i riconoscimenti si chiamato Location Managers Guild Awards e sono stati consegnati sabato sera. I film vincitori sono Mission: Impossible Dead Reckoning - Parte Uno e Oppenheimer.

Location Managers Guild Awards: i vincitori per il cinema

Mission Impossible Dead Reckoning - Parte Uno ha vinto Location Managers Guild Award per un film con ambientazione contemporanea, mentre Oppenheimer per un film in costume. Se ben ricordate, il settimo capitolo delle avventure dell’agente segreto Ethan Hunt ha portato Tom Cruise in Italia, in Norvegia e nel Regno Unito, mentre Oppenheimer è stato girato in New Mexico. Se per quest’ultimo il riconoscimento è soltanto l’ultimo di una serie che comprende 7 Oscar, 5 Golden Globe e 7 BAFTA, Mission Impossible Dead Reckoning - Parte Uno ha vinto solo lo Screen Actors Guild Award per le Migliori controfigure cinematografiche, e quindi il Location Managers Guild Award 2024 può riportare un po’ di serenità a quanti hanno lavorato a un film certamente sfortunato, che è costato la bellezza di 290 milioni di dollari e ne ha incassati 567. Alta storia per l’ultimo capolavoro di Christopher Nolan, che ha registrato un guadagno totale di 975.635 milioni di dollari. MI7 può sempre consolarsi con il plauso della critica (il 93% di recensioni positive su Rottentomatoes e il 90% su Metacritic), ma è soprattutto al pubblico che un blockbuster del genere, per quanto raffinato, si rivolge.

La serata di premiazione ha incluso l’assegnazione di un premio alla carriera a Sue Quinn, che lavora da oltre 30 anni ed è famosa per la maniera eccellente con cui riesce a fondere location reali con mondi magici. A lei dobbiamo i "luoghi" di tre franchise: Animali Fantastici, Harry Potter e Pirati dei Caraibi.

Un premio chiamato Trailblazd Award è andato infine a Bill Bowling, che ha nel curriculum Jupiter - Il destino dell’universo e Cloud Atlas.