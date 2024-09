Property Masters Guild Mac Guffin Awards 2024: a Oppenheimer e Povere Creature! il premio per gli oggetti di scena

News Cinema

Si è svolta a Los Angeles la prima edizione dei Property Masters Guild Mac Guffin Awards, che premiano gli addetti agli oggetti di scena. Com’era prevedibile, per il cinema ha trionfato Oppenheimer. Il film di Christopher Nolan, però, non è l'unico vincitore.

In quel di Hollywood arriva una nuova categoria di premi cinematografici (e televisivi), che rendono omaggio a un lavoro senza il quale non si potrebbero fare i film e che, quindi, va celebrato insieme al lavoro dei registi, attori, sceneggiatori e produttori. Per amor di precisione diremo che i Property Masters Guild Awards, come gli Screen Actors Guild Awards, vengono tributati da un sindacato, che nel nostro caso tutela gli interessi di quanti si occupano degli oggetti di scena (in inglese props), e quindi di trovarli, in alcuni casi di fabbricarli, di assicurarne il funzionamento e di tenerli in buono stato. Ora, il nome completo dei premi è Property Masters Guild MacGuffin Awards, laddove per MacGuffin (o McGuffin) si intende un oggetto o un dispositivo che, tanto in un libro quanto in un film, ha un ruolo fondamentale nell’economia della trama. Ne sono un esempio la valigetta di Marcellus Wallace di Pulp Fiction, la boule de neige di Quarto Potere, la statuetta di falcone maltese de Il mistero del Falco. Nella prima edizione dei riconoscimenti ha trionfato - guarda un po’ - Oppenheimer.

PGM MacGuffin Awards 2024: i vincitori

Sabato 14 settembre, il Belasco Theatre di Los Angeles ha ospitato la cerimonia di consegna dei PMG MacGuffin Awards 2024. Oltre a Oppenheimer di Christopher Nolan, che di oggetti di scena ne conta davvero un'infinità, hanno trionfato Mission: Impossible Dead Reckoning - Parte Uno e Povere Creature! Nemmeno la scelta di quest'ultima vittoria ci sorprende, vista la messa in scena "barocca" del film forse più bello di Yorgos Lantimos.

Ai premi per il cinema si aggiungono i riconoscimenti per la tv, dove hanno trionfato, fra le altre, la serie The Bear, con il favoloso Jeremy Allen White, e Tom Clancy's Jack Ryan, con protagonista John Krasinski.

Infine sono stati consegnati altri due trofei. Il primo è l'Hill Valley Humanitarian Award. È andato a Russel Bobby, che sarebbe colui che si è occupato degli oggetti di scena di una serie di film della Marvel, come la trilogia di Iron Man e i franchise di Capitan America e Guardiani della Galassia. Questo importante signore è stato premiato per il suo impegno umanitario. Infine è stato tributato il Premio alla Carriera. Lo ha vinto la prima donna property master, una signora bionda di nome Emily Ferry che nell'ambiente è conosciutissima. A lei dobbiamo Memorie di una gheisha, Toro scatenato, Ed Wood, Gattaca.