Tom Cruise accetta l'MTV Award mentre pilota un aereo da caccia: il video

Noto per le sue imprese acrobatiche, Tom Cruise ha accettato l'MTV Award e ha ringraziato i fan mentre pilotava un aereo da caccia.

Ormai dovremmo esserci abituati, ma Tom Cruise riesce sempre a stupirci. Durante la cerimonia di consegna degli MTV Movie & TV Awards domenica 7, l'attore ha fatto il suo discorso di accettazione del premio assegnatogli dai fan per Top Gun: Maverick, non in remoto come un comune mortale, da casa o tutt'al più dalla macchina, ma viste le sue doti quasi sovrumane, con la clip che vedete qua sotto mentre pilota un aereo da caccia.

Tom Cruise ringrazia i fan dall'aereo

Parlando in cuffia, Tom Cruise da detto ai tanti fan che l'hanno votato, mentre pilotava l'aereo e aveva accanto a sé il trofeo coi popcorn tipico del premio di MTV: "Mille grazie per questo premio. Faccio questi film per voi. Vi voglio bene e amo divertirvi. Sapere quanto vi piace e quanto lo apprezziate non ha prezzo". Ha poi proseguito parlando del prossimo Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One, che vedremo al cinema il 12 luglio e che ha definito una folle corsa, prima di concludere con "Vi auguro un'estate meravigliosa. Grazie ancora per permettermi di intrattenervi. E' un privilegio assoluto. Ci vediamo al cinema". Ci sembra che non ci sia nulla da aggiungere al discorso di accettazione dalla location più originale di sempre.