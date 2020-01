Tolo Tolo, al secondo giorno arriva a 13.770.000 euro, un paragone con Quo Vado?

News Cinema

La cifra è pazzesca, ma il fenomeno Checco Zalone spinge a osservare con attenzione i numeri.

Al suo secondo giorno di programmazione sui nostri schermi, Tolo Tolo di e con Checco Zalone ha incassato altri 4.941.000 euro al boxoffice, raggiungendo quindi già i 13.770.000 di totale. Il numero di per sè è astronomico, qualsiasi produttore di un film italiano farebbe carte false per ottenere un risultato del genere in 48 ore: basti pensare che Ficarra e Picone stanno sfiorando adesso i 14 milioni col loro Primo Natale, uscito tuttavia il 12 dicembre!

Detto questo, stiamo però parlando del fenomeno Checco Zalone e dei suoi record al botteghino, quindi dobbiamo essere precisi: se all'esordio Tolo Tolo ha superato Quo Vado?, tanto che Tolo Tolo è il più alto incasso al primo giorno della storia del cinema italiano (sempre inflazione permettendo), il giorno dopo tuttavia il record non sembra ripetersi: Quo Vado? infatti sui due giorni registrava 14.194.000 euro, quindi constatiamo già un vantaggio di 424.000 euro su Tolo Tolo.

Ribadiamo il concetto di fondo: stiamo discutendo di cifre comunque altissime, ed è presto per dire se questo lieve calo sia dovuto al minore gradimento del pubblico o piuttosto a un'offerta generale delle Feste quest'anno particolarmente gradita agli spettatori. In parole povere, per quanto Tolo Tolo sia un film che miri a spiazzare e punti più in alto del solito, la concorrenza a questo giro sembra più pimpante, dati alla mano. In particolar modo Jumanji - The Next Level e Pinocchio, pur non insidiando di certo il film di Luca Medici, hanno ancora una discreta forza per un'azione di disturbo.

Attendiamo l'esito del weekend lungo per capire meglio come si collocherà Tolo Tolo nella storia di Checco Zalone, e per capire quanto gli altri lungometraggi sapranno tenere il bunker nel rush finale delle Festività.



Tolo Tolo: Trailer Ufficiale del Film - HD

Leggi anche: Tolo Tolo, la nostra recensione del film di Checco Zalone