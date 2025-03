Together, il teaser trailer del nuovo film horror targato NEON

News Cinema

La NEON è la nuova A24? Questo nuovo film, interpretato da Alison Brie e Dave Franco, potrebbe essere un ulteriore indizio a favore di questa ipotesi. Ecco teaser trailer e trama di Together.

Debutterà il 1° luglio nelle sale americane un nuovo film horror che ha fatto molto parlare di sé al Sundance lo scorso gennaio, e che ha generato una lotta tra varie distribuzioni per assicurarselo. A vincere questa gara è stata la NEON, società che da diverso tempo a questa parte, grazie alla distribuzione di film come Anora, Longlegs, The Monkey, Parasite, Perfect Days e tanti altri si sta affermando come la grande rivale della A24 per tutto quello che riguarda il cinema più di tendenza, e di genere, del panorama statunitense.

Il film, che al momento vanta un 100% di recensioni positive raccolte dal noto aggregatore Rotten Tomatoes, è stato scritto e diretto dall'esordiente regista australiano Michael Shanks, noto per alcune produzioni seriali e soprattutto per il canale YouTube timtimfed.

La storia di Together vede protagonisti Alison Brie e Dave Franco, che interpretano una coppia che decide di lasciarsi alle spalle la vita come l'ha fino a quel momento conosciuta per andare a vivere, isolata, in campagna. La scelta però non si rivela così semplice, e genera tensioni tra loro, e le cose peggiorano drasticamente quando si manifesta una misteriosa e maligna forza soprannaturale che rivela di corrompere la loro vita, il loro amore e i loro corpi. Forse questa trama non sembra originalissima, ma le immagini del primo teaser trailer di Together, che trovate qui sotto, sembrano invece lasciare intuire uno sguardo particolare e personale, nonché capace di generare una sincera inquietudine, sulla vicenda.

Together: il teaser trailer del film horror