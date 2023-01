Tobey Maguire vuole interpretare di nuovo Peter Parker dopo Spider-Man: No Way Home

News Cinema

Tobey Maguire vuole indossare ancora una volta il costume dell'Uomo Ragno dopo essere riapparso in Spider-Man: No Way Home.

Riassaporare l’adrenalina da costume rosso ha permesso a Tobey Maguire di ragionare sul futuro. L’attore, dopo Spider-Man: No Way Home, si è detto assolutamente favorevole a riprendere il ruolo di Peter Parker. Una decisione che, se dovesse portare ad un progetto ben definito, renderebbe felici milioni di fan in tutto il mondo. Il ritorno del suo Peter Parker nella nuova trilogia Marvel/Sony ha permesso a No Way Home di diventare uno dei film più iconici finora nell’MCU. Il terzo capitolo con protagonista Tom Holland ha esplorato il Multiverso con il supporto di Doctor Strange e ha così permesso a Peter Parker di incontrare altre varianti, quelle interpretate tempo addietro da Andrew Garfield e Tobey Maguire.



Spider-Man: No Way Home: Spider-Mans Trailer, con Tom Holland, Andrew Garfield e Tobey Maguire - HD

Tobey Maguire vorrebbe interpretare di nuovo Spider-Man

Ragionando sul suo futuro, Tobey Maguire ha confermato di essere pronto ad una nuova avventura in calzamaglia. Ha interpretato per la prima volta Peter Parker nel 2002 con il primo Spider-Man diretto da Sam Raimi, dopodiché ha ripreso il ruolo nel sequel uscito nel 2004 e nel terzo film che ha concluso la trilogia nel 2007. Coinvolgerlo in No Way Home ha riacceso l’interesse nei suoi confronti. Lo stesso Tobey Maguire ha garantito di essere interessato a riprendere il ruolo. Sony al momento sta approfondendo la sua conoscenza con lo Spider-Verse e ha in serbo diversi progetti, tra cui Madame Web con Dakota Johnson. In vista dell’uscita del libro Spider-Man No Way Home: The Official Movie Special, Tobey Maguire ha raccontato in un’intervista cosa ne pensa del suo ritorno nell’MCU.

Adoro questi film e amo tutte le serie. Se mi chiamassero per propormi di uscire insieme o per girare un film, leggere una scena o interpretare Spider-Man, per me sarebbe un sì. Perché non dovrei?

Il suo pare essere quindi un vero e proprio desiderio. Tobey Maguire tornerebbe volentieri ad interpretare Peter Parker. La domanda che sorge spontanea è: come? Come riporta ScreenRant, una delle varie possibilità è di poter inserire la sua variante di Spider-Man in Avengers: Secret War, che dovrebbe approdare nella Fase 6 dell’MCU e puntare ancora una volta al Multiverso. Questo permetterebbe a Tobey Maguire di tornare come Spider-Man tra gli eroi Marvel. Intanto c’è chi ancora sogna di vedere l’attore coinvolto in un quarto film di Spider-Man con la regia di Sam Raimi.