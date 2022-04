Spider-Man 4 con Tobey Maguire? Sam Raimi aperto all'idea

News Cinema

Ringalluzzito dal suo ritorno ai cinecomic con Doctor Strange nel Multiverso della Follia, il regista Sam Raimi ormai non esclude più nemmeno di tornare a dirigere Tobey Maguire in uno Spider-Man 4.

Spider-Man No Way Home ha riproposto il buon Tobey Maguire nei panni di un "alternativo" Peter Parker, e il regista della sua trilogia originale, Sam Raimi, torna ora nel Marvel Cinematic Universe con l'imminente Doctor Strange nel Multiverso della Follia. Ce n'è abbastanza per spingere tutti i nostalgici a sognare una reunion totale, anche considerando che Kirsten Dunst, come ha detto, non si tirerebbe di certo indietro! Leggi anche Spider-Man: Heath Ledger doveva essere Peter Parker nel cinecomic di Sam Raimi

Sam Raimi non esclude uno Spider-Man 4 con Tobey Maguire

Discutendo con Moviepilot proprio di Doctor Strange nel Multiverso della Follia, al cinema dal 4 maggio, il suo regista Sam Raimi si è dimostrato molto più possibilista che in passato nel considerare un suo Spider-Man 4, seguito diretto di Spider-Man (2002), Spider-Man 2 (2004) e Spider-Man 3 (2007). Un quarto atto che peraltro fu cancellato dalla Sony Pictures e sostituito dal reboot The Amazing Spider-Man con Andrew Garfield. Ecco cosa dice Raimi:

Non pensavo che fosse possibile, ma dopo aver compiuto il salto nel Multiverso mi sono reso conto che ora tutto è possibile, sono completamente aperto all'idea!