Titanic di nuovo al cinema per i 25 anni del film: ufficialmente aperte le prevendite

In occasione del suo 25° anniversario, Titanic torna nelle sale in una versione rimasterizzata in 3D. Il film di James Cameron sarà nei cinema italiani dal 9 febbraio, in tempo per San Valentino.

Sono ufficialmente aperte le prevendite dei biglietti per il celebre film di James Cameron, Titanic, che tornerà nelle sale italiane in 3D dal 9 febbraio in occasione del 25° anniversario, distribuito da The Walt Disney Company Italia. Per prenotare i biglietti è possibile accedere al sito www.titanicilfilm.it, in continuo aggiornamento.



