Timothée Chalamet sbarca al Festival di Venezia: autografi e selfie con i fan che lo hanno atteso (video)

La giovane star Timothée Chalamet è al Lido. Solare e disponibile, l'attore si concede ai fan come vediamo nel video di Comingsoon.it, prima della serata di gala per il film Bones and All, presentato in concorso al Festival di Venezia 2022.

È destinato a far parlare molto di sé il film Bones and All, il film scritto da David Kajganich e diretto da Luca Guadagnino, non solo per il tema legato al cannibalismo della storia. La sua star Timothée Chalamet, capace di catalizzare l'attenzione dei fan di un'ampia fascia anagrafica, è al Lido. Nel video qui sotto, con le riprese effettuate dal team di Comingsoon.it impegnato freneticamente a seguire le centinaia di attività del Festival di Venezia, vediamo Chalamet approdare insieme Guadagnino e all'attore Mark Rylance, anche lui nel cast. Il giovane attore in quei pochi minuti a disposizione prima di entrare nella sala della conferenza stampa e proseguire la promozione del film con le video interviste, si è dedicato ai fan presenti con selfie e autografi.

Bones and All segue la storia di una giovane coppia cannibale, interpretata da Timothée Chalamet e Taylor Russell, mentre viaggia attraverso l'America. "C'è qualcosa negli emarginati, nelle persone che vivono ai margini della società, che mi attrae e mi tocca" diceva Guadagnino sul film, "voglio vedere che possibilità ci sono per loro assieme all'impossibilità che affrontano. Il film per me è una meditazione su chi sono e come posso superare quello che provo, specialmente se quello che provo è qualcosa che non posso controllare in me. Infine, ed è la cosa più importante, quando potrò ritrovarmi nello sguardo degli altri?". Qui sotto il trailer di Bones and All.