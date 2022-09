Bones and All, in cerca della tribù affettiva: parlano Luca Guadagnino, Timothée Chalamet e Taylor Russell

News Cinema

Due giovani in cerca di amore e di accettazione, due emarginati al centro del film cannibalico Bones and All, presentato in concorso oggi al Festival di Venezia. Luca Guadagnino, Timothée Chalamet e Taylor Russell ne hanno parlato alla stampa.

La ricerca della propria tribù. Si è molto parlato di questo slancio che anima i protagonisti di Bones and All, ma in fondo anche tutti noi, nel corso della conferenza stampa di presentazione del film di Luca Guadagnino, in concorso oggi al Festival di Venezia e dal 23 novembre nei cinema italiani per Vision Distribution. A partire dai due protagonisti, Timothée Chalamet, che torna a lavorare con il regista italiano, che l’ha lanciato cinque anni fa in Chiamami col tuo nome, e una sorprendente Taylor Russell.



Bones And All: Teaser Trailer Ufficiale del Film - HD

Chalamet è noto come Timmy ai tanti fan che l'adorano e l’hanno seguito anche qui, piazzandosi fin dalle prime ore del mattino lungo il red carpet per una foto o un’autografo. Da alcuni giorni in Italia, ha assistito a una partita di campionato di calcio con in campo la Roma, con tanto di foto con Mourinho. Sono giorni di pausa dalle riprese in corso di Dune 2. Ha ricordato come la sua tribù sia stata per lui, cresciuto a New York, “la comunità del teatro, composta da grandi attori che sono stati un riferimento. Recentemente è morta mia nonna, che ha avuto una carriera nello spettacolo e mi sono sentito molto parte di una comunità in cui sono a casa, quella del teatro. Questa storia è stata sviluppata nel momento culminante della pandemia e una parte importante è stata l'essere tagliati fuori dal contesto sociale che ci fa capire dove siamo nel mondo. La storia di Maren e Lee, soprattutto di Maren, con un lavoro fantastico di Taylor, racconta di giovani isolati in maniera assoluta e senza identità, che raccolgono informazioni su chi sono attraverso lo specchio dell’amore e degli sguardi scambiati. Bones and all è stata un’esperienza davvero formativa".

Taylor Russell, non certo al primo ruolo ma davvero convincente nel film, dice che la sua tribù la sta ancora cercando, “ho alcuni persone speciali a cui mi rivolgo molto ma è la bellezza di vivere sulla Terra trovare sempre più persone con cui trovare una connessione profonda e segreta. Ma mi tengo stretti quelli che ho”.

Guadagnino è al suo primo film americano. Come mai solo ora, nonostante molte proposte e un successo da anni più da quelle parti che in Italia? “È fin da bambino che sognavo di fare cinema, nutrito dall’immaginario del cinema americano che mi ha formato. In maniera inconsapevole forse ho cercato di rinviare un mondo di tale complessità fino al momento in cui sarei diventato una persona più matura. È nato, Bones and all, da uno di quegli imprevisti che rendono bella la mia amicizia con lo sceneggiatore, Dave Kajganich, con cui ho già collaborato in A Bigger Splash e Suspiria. Aveva lavorato a questo copione indipendentemente da me, me l’ha fatto leggere ed è diventato inevitabile raccontare questi drifters in cerca di un possibile nell’impossibile e tutto si è compiuto. Un lavoro di squadra, con quella famiglia che è rappresentata ormai dalle persone con cui lavoro da anni. È questo che mi dà piacere, il lavoro profondamente collettivo. È un privilegio".

Bones and All al Festival di Venezia 2022: Video intervista con Luca Guadagnino, Timothée Chalamet e Taylor Russell