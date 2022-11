Tim Burton: lavorare ancora con Johnny Depp? Cosa conta davvero

News Cinema

A Tim Burton è stato chiesto se lavorerebbe ancora con il suo sodale Johnny Depp, anche dopo che la star è diventata scomoda a Hollywood. La sua risposta si concentra sul lavoro.

Associare Tim Burton a Johnny Depp, fino a qualche anno fa, era la cosa più naturale e spontanea del mondo: le strade dei due si erano comunque già spontaneamente divise anche prima del processo che ha visto dibattere Depp e la sua ex Amber Heard, una situazione che ha causato un allontanamento da Hollywood di Johnny. Impegnato a promuovere la serie Mercoledì, Burton ha però risposto alla prospettiva di una reunion... Leggi anche Johnny Depp nel trailer del videogioco Sea of Dawn, una strizzata d'occhio allo humor stile Jack Sparrow

Tim Burton su una reunion con Johnny Depp: "Se ci fosse l'idea giusta"

Dal 23 novembre sarà su Netflix la serie Mercoledì, dedicata all'omonimo personaggio della famiglia Addams: si tratta di un prezioso contributo di Tim Burton alla piattaforma, ma in occasione della promozione della serie, ComicBook.Com ha chiesto al regista se accetterebbe di lavorare di nuovo con Johnny Depp. Esiliato da Hollywood dopo il clamore suscitato dalle sue controversie legali con l'ex-moglie Amber Heard, e le relative accuse di violenza domestica, Johnny Depp ha ripreso a lavorare ultimamente, ma solo all'estero, non in patria.

Dal momento che Tim e Johnny hanno condiviso film molto amati come Edward Mani di Forbice, Ed Wood, Il mistero di Sleepy Hollow e La fabbrica di cioccolato, è normale chiedere a Burton se sarebbe disposto a richiamare l'attore. La risposta è professionale.

Se si presentasse l'occasione giusta, certamente. Con tutti e anche con gli amici, io non lavoro mai come se stessi dando una festa, cercherei con lui o con chiunque altro di pormi la domanda: qual è la parte? Di cosa parliamo? E se questo è il progetto giusto, questo è il personaggio giusto per te? Io scelgo in base a queste cose, non ad altre.