Johnny Depp nel trailer del videogioco Sea of Dawn, una strizzata d'occhio allo humor stile Jack Sparrow

Non è Jack Sparrow, ma la partecipazione di Johnny Depp al trailer del gioco Sea of Dawn riecheggia l'umorismo dei Pirati dei Caraibi. Il personaggio però è del tutto nuovo... e l'attore si è divertito a crearlo per questo cortometraggio promozionale.

Dopo il processo e il successivo clamore mediatico, Johnny Depp sta riavviando la sua carriera, ma in contesti diversi da quello hollywoodiano: sappiamo già che sarà prossimamente Luigi XV in un film francese, ora lo vediamo in un assurdo trailer - cortometraggio promozionale per il videogioco cinese Sea of Dawn. Qui interpreta un bizzarro personaggio, con un umorismo che riecheggia la follia avventurosa del suo Jack Sparrow nei Pirati dei Caraibi. Leggi anche Johnny Depp sarà re Louis XV in un film di Maiwenn

Sea of Dawn, Johnny Depp racconta il suo metodo

Sea of Dawn è MMORPG per dispositivi mobile, che inizierà la sua vita commerciale nella natìa Cina: il giocatore esplora terre e mari popolati da altri utenti, sulle orme dei grandi avventurieri del passato. Uno di questi grandi avventurieri, come scopriamo in questo minifilm con Johnny Depp, è Phillip, che ha perso la vista per le sue scorribande... e forse non solo quella, perché appare piuttosto svalvolato. Pesantemente truccato, Depp si scatena con una caratterizzazione comica alla Peter Sellers, con accento improbabile e repentini cambi d'umore degni del suo Jack Sparrow, mentre disorienta furbescamente un esattore delle tasse, trasformandolo con le sue chiacchiere in aspirante avventuriero.

In concomitanza con la pubblicazione del cortometraggio, l'azienda Changyou dietro a Sea of Dawn ha diffuso un backstage, dove Johnny spiega il suo metodo di lavoro:

Se c'è un'opportunità per l'umorismo la colgo al volo. Voglio vedere un personaggio fare le cose che io non avrei mai il fegato di fare. [Phillip] è nato da un acquerello che avevo fatto, ho visto la sua faccia nella mia mente. Poi gli dai una voce, un trascorso, aggiungi gli ingredienti, mischi tutto e vedi cosa ne vien fuori. È quella la parte del mio lavoro che adoro, l'esplorazione, lo scavo, cerchi di trovare i pezzi giusti da far combaciare. Leggo il copione la prima volta e prendo appunti, scrittura automatica, non penso neanche a cosa sto scrivendo, la prima cosa che mi viene in mente la butto giù. Dopo un minuto ci ritorno e cerco di superare quella prima idea. Ma nella maggior parte dei casi usi l'intuizione, l'istinto, l'osservazione... il silenzio è una cosa molto importante, non parlare e ascolta... le persone le trovi così, le conosci così.