Mercoledì: la nostra intervista esclusiva a Tim Burton sulla serie Netflix

Alla fine di Lucca Comics & Games in un'edizione da record, Netflix ci ha offerto l'opportunità di parlare con il grande regista Tim Burton di Mercoledì, la serie in streaming dal 23 novembre, presentata in anteprima europea. Questa la nostra esclusiva intervista.

Non capita certo tutti i giorni di avere il piacere, l'onore e la gioia di intervistare Tim Burton. L'ultima volta era successo per Miss Peregrine, ma dal momento che chi scrive ha la sua stessa età, la prima era stata in occasione della sua presentazione a Roma di Edward Mani di Forbice, che abbiamo ricordato insieme off-camera. E siccome non c'è due senza tre, il terzo incontro lo dobbiamo alla gentilezza di Netflix, che ha portato in una Lucca Comics & Games da record il regista, dove oltre centomila persone lo hanno acclamato in piazza San Michele, dove si è affacciato da un balcone per ricevere l'amore della folla al termine di una parata e un flashmob con centinaia di cosplayer, dedicati al personaggio di Mercoledì Addams, per la serie Mercoledì, appunto, i cui 8 episodi andranno in streaming dal 23 novembre. Entusiasta dello show in cui si è totalmente rispecchiato, Tim Burton ha risposto esaurientemente ad alcune delle nostre curiosità sulla serie (di cui abbiamo visto il primo episodio ma di cui non possiamo anticiparvi niente) nella video intervista che trovate qua sotto. Siamo sicuri che non mancherete l'appuntamento con Mercoledì, di cui Netflix a Lucca Comics & Games ha portato, offrendolo a un pubblico in delirio, alla presenza del regista, il primo episodio in anteprima europea.