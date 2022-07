Till: il trailer del film su uno dei più atroci crimini d'odio razziale americani

News Cinema

Till racconta la ricerca di giustizia da parte di Mamie Till Mobley, madre del giovane Emmett Till, rapito, torturato e ucciso da razzisti in una cittadina del Mississippi nel 1955. Nel cast c'è anche Whoopi Goldberg. Il trailer.

Se non conoscete la storia di Emmett Till, dovreste. Era solo un ragazzino di 14 anni, innocente e allegro, quando venne ingiustamente accusato, senza prove, di aver offeso una donna bianca in una cittadina del Mississippi dove si trovava per le vacanze, fu rapito dai razzisti del posto, torturato e ucciso. Era il 1955. La madre, la coraggiosa Mamie, volle un funerale a bara aperta, perché tutti potessero vedere cosa era stato fatto al suo ragazzo, e quella decisione fu importante per scuotere la popolazione e portare in primo piano gli orrori del razzismo ancora presenti nel Sud, anche se purtroppo gli assassini di Emmett vennero assolti da una giuria interamente composta da uomini bianchi. Questa terribile storia è stata raccontata nella serie tv Lovecraft Country e adesso nel film Till, diretto dalla regista Chinonye Chukwu per la MGM. Questo è il trailer.

Till: Il cast

Till uscirà in America il 14 ottobre, non conosciamo ancora la data italiana. Protagonisti di questo film che racconta un'atroce storia vera, tra le molte, tutte terribili, ai danni della popolazione afro-americana, sono Danielle Deadwyler, Whoopi Goldberg, Jalyn Hall, Frankie Faison, Jayme Lawson, Tosin Cole, Kevin Carroll, Sean Patrick Thomas, John Douglas Thompson, Roger Guenveur Smith e Haley Bennett.