Till - Il coraggio di una madre: trailer italiano e data d'uscita del film sull'omicidio a sfondo razziale di Emmett Till

Till racconta la straordinaria storia vera di Mamie Till e della sua lotta per ottenere giustizia per suo figlio, nell'America razzista degli anni '50. Ecco il trailer italiano della pellicola.

Till - Il coraggio di una madre - drammatico racconto dell'omicidio di Emmett Till - è stato rilasciato, negli Stati Uniti, il 14 ottobre, conquistando pubblico e critica per il suo stile asciutto e mai retorico e per la straordinaria interpretazione della sua protagonista, Danielle Deadwyler. A lungo privo di una distribuzione italiana, il film arriverà finalmente al cinema dal 16 febbraio, distribuito da Eagle Pictures. Ecco quindi il trailer italiano di Till, diffuso in occasione dell'imminente uscita in sala.

Till - Il coraggio di una madre: trama e cast del drama sul brutale omicidio a sfondo razziale di Emmett Till

Nell'agosto del 1955, il quattordicenne afroamericano Emmett Till lascia Chicago e si reca in Mississipi. Accusato - senza prove - di aver insultato una donna bianca, viene prelevato da un gruppo di razzisti - sia bianchi sia afroamericani - e barbaramente ucciso, dopo essere stato torturato e linciato. Giorni dopo la sparizione, il suo corpo viene ritrovato fra le acque del fiume. Till prende le mosse da questo tragico omicidio, per raccontare della forza di sua madre, Mamie Till, che pretese di essere fotografata accanto al corpo martoriato del figlio e di comparire sulla copertina di una rivista, dopo aver celebrato il funerale del ragazzo a bara aperta. La sua ricerca di giustizia e la sua volontà di denunciare gli orrori del razzismo ancora presenti al Sud contribuirono alla nascita del movimento per i diritti civili. Chinonye Chukwu - regista della pellicola - ha infatti deciso di realizzare la sua opera per portare alla luce una storia straordinaria di coraggio e civiltà:

Se non fosse stato per Mamie Till, la memoria di suo figlio sarebbe svanita nel nulla. Lei è stata l’origine di un moderno movimento per i diritti civili che ha dato la spinta e il coraggio a tanti gruppi attivisti occupati nella lotta per la libertà. Mi sono sentita in dovere di difendere l'eredità di Mamie e di metterla al centro dei riflettori. Mamie ha combattuto il razzismo, il sessismo e la misoginia, che poi è aumentata esponenzialmente dopo la violenta morte del figlio. Lei non ha dato spazio alla paura, si è trasformata in una guerriera!

Chukwu si è occupata personalmente anche della sceneggiatura, scritta a quattro mani insieme a Keith Beauchamp, già dietro la macchina da presa del documentario The Untold Story of Emmett Louis Till. Il film, in questi giorni, è assurto agli onori della cronaca per la mancata nomination agli Oscar di Danielle Deadwyler - data per certa - a favore di attrici candidate a sorpresa, fra cui Andrea Riseborough. Till, secondo alcuni pronostici, avrebbe poi meritato anche la nomination per la miglior regia. Nel cast, oltre a Deadwyler, figurano Jalyn Hall - nei panni di Emmett Till - Frankie Faison, Haley Bennett e Whoopi Goldberg. Appuntamento dunque al 16 febbraio.