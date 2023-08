Till - Il coraggio di una madre: la storia dell'omicidio a sfondo razziale di Emmett Till al centro del drama su Prime Video

News Cinema

Till racconta la straordinaria storia vera di Mamie Till e della sua lotta per ottenere giustizia per suo figlio, nell'America razzista degli anni '50. Ecco dunque qualche dettaglio sul progetto, disponibile da oggi - 20 agosto - in streaming su Prime Video.

Till - Il coraggio di una madre è uno dei titoli fagocitati dalla scorsa stagione dei premi, relegato - in Italia - ad un'uscita nelle sale limitata e frettolosa, per lasciar spazio ai frontrunner degli Oscar. Dopo il rilascio nelle sale lo scorso febbraio, il lungometraggio di Chinonye Chukwu - basato su uno dei più brutali crimini d'odio dell'America degli anni '50 - è disponibile da oggi, 20 agosto, nel catalogo Prime Video. Scopriamo dunque qualche dettaglio sulla trama e sul cast.

Till - Il coraggio di una madre, trama e cast del film tratto da una storia vera

Nell'agosto del 1955, il quattordicenne afroamericano Emmett Till lascia Chicago e si reca in Mississipi, per passare l'estate con suo cugino. Accusato - senza prove - di aver insultato una donna bianca, viene prelevato da un gruppo di razzisti e barbaramente ucciso, dopo essere stato torturato e linciato. Giorni dopo la sparizione, il suo corpo viene ritrovato fra le acque del fiume. Till prende quindi le mosse da questo tragico omicidio, per raccontare della forza di sua madre, Mamie Till, che pretese di essere fotografata accanto al corpo martoriato del figlio e di comparire sulla copertina di una rivista, dopo aver celebrato il funerale del ragazzo a bara aperta. La sua ricerca di giustizia - gli assassini vennero assolti dopo un processo sommario - e la sua volontà di denunciare gli orrori del razzismo ancora presenti al Sud contribuirono alla nascita del movimento per i diritti civili.



Definita dalla regista Chinonye Chukwu - vincitrice del Sundance Film Festival per Clemency - una "storia straordinaria di coraggio e civiltà", Till ha nell'interpretazione di Danielle Deadwyler il suo principale punto di forza. L'attrice - per molti ingiustamente snobbata agli Oscar, insieme a Viola Davis per The Woman King - porta infatti su di sé tutto il peso di una storia dolorosa e poco nota, aggiudicandosi la vittoria ai Gotham Independent Film Award e una candidatura ai BAFTA, ai SAG e ai Critics' Choice Awards. Nello stesso periodo Deadwyler prenderà poi parte a due progetti Netflix, la serie From Scratch - La forza di un amore con Zoe Saldana e il western The Harder They Fall. Completano poi il cast Jalyn Hall (Emmett Till), Frankie Faison, Haley Bennett e Whoopi Goldberg. La regista si è poi occupata personalmente anche della sceneggiatura, insieme a Keith Beauchamp, già dietro la macchina da presa del documentario The Untold Story of Emmett Louis Till - e Michael Reilly. Su Rotten Tomatoes, il lungometraggio ha raggiunto lo straordinario punteggio del 96%, diventando uno dei film più apprezzati della scorsa stagione cinematografica. Appuntamento dunque da oggi, su Prime Video.