Til Death Do Us Part: il trailer ufficiale del revenge horror... matrimoniale

News Cinema

Una sposa in fuga viene braccata dal quasi marito mollato sull'altare e dai suoi agguerriti testimoni di nozze. Ma lei difenderà la sua liberà a ogni costo. Ecco il trailer di Til Death Do Us Part.

Uscirà nei cinema americani il prossimo 4 agosto un revenge horror intitolato Til Death Do Us Part, di cui di seguito vi mostriamo il trailer ufficiale originale.

Il film racconta la storia di una giovane donna che, praticamente arrivata all'altare, ha un ripensamento e fugge via, piantando in asso quello che sarebbe diventato suo marito. Peccato per lei, né lui né i suoi sette fedelissimi testimoni di nozze hanno voglia di disperarsi, e hanno anzi l'intenzione di andarla a riprendere e di farle pagare cara la sua scelta. Sarà così l'inizio di una violentissima e letale resa dei conti che terminerà solo con la morte di una delle due parti.

Sceneggiato da Chad Law e Shane Daxy Taylor e diretto da Timothy Woodward Jr., Til Death Do Us Part viene presentato come un film " ricco di violenza elegante e di azione intrisa di sangue", che "fonde senza soluzione di continuità i brividi cinetici di John Wick con l'oscura e contorta storia di vendetta di Kill Bill".

Del cast fanno parte Cam Gigandet (Twilight, Never Backdown), Jason Patric (The Lost Boys, Speed 2: Cruise Control), Natalie Burn (Black Adam, The Enforcer), Orlando Jones (The Time Machine, Drumline), Ser'Darius Blain (Jumanji: Welcome to the Jungle), D.Y. Sao (Everything Everywhere All at Once), Neb Chupin (Mindcage, Acceleration) e Pancho Moler (3 from Hell).

Questo è il trailer ufficiale originale di Til Death Do Us Part.