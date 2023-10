Tieniti Tutto: Il cortometraggio di Gianluca Della Monica in anteprima alla Festa del Cinema di Roma

News Cinema

Il cortometraggio "Tieniti Tutto" di Gianluca Della Monica è pronto a fare il suo debutto in anteprima nazionale alla Festa del Cinema di Roma, nella sezione Alice nella città mercoledì 18 Ottobre ore 15,30 presso l'Auditorium della Conciliazione.



Il progetto nasce dalla collaborazione tra il regista romano Gianluca Della Monica e la band Scile con l'idea di "rubare" gli ultimi momenti di una tormentata e ormai logora storia d'amore. In fuga con un bottino clamoroso, due rapinatori (Emiliano Coltorti, Celeste Savino) cercano rifugio in una remota casa sul litorale romano. Convinti che il peggio sia alle spalle, presto scopriranno che la vera minaccia non viene dall'esterno, ma è molto più vicina di quanto avessero immaginato.



Il regista ha dichiarato: "Sono cresciuto nella periferia romana. Certe storie, certi posti, certi personaggi ce li ho scritti addosso. E poi sono un romantico, mi piace parlare d'amore, che sia un amore che nasce o un amore che finisce. Mi piace dare uno spazio di manovra ai miei personaggi per poi farmi sorprendere. In questo lavoro forse egoisticamente volevo farmi sorprendere".



Un racconto intimista in cui è la sensazione di disagio a farla da padrone, quell'incertezza tipica che ricorda vagamente l'equilibrista che cammina sul filo: si va avanti lentamente, con la consapevolezza che qualsiasi cambiamento, fosse anche solo un soffio di vento, potrebbe voler dire cadere nel vuoto.



I due interpreti Emiliano Coltorti e Celeste Savino (casting a cura di Michela Forbicioni) mettono in scena due personaggi così vicini e allo stesso tempo distanti, capaci di incontrarsi e scontrarsi in una dimensione che passa dal thriller al dramma sentimentale.



Nel cast anche Andrea Venditti Sebastiano Re e Valentino Campitelli. Il cortometraggio distribuito da Pathos Distribution, è stato girato tra Ostia e Latina, prodotto dalla band Scile, Golia S.r.l. di Stefania Curci, Amico film di David D'amico, Debora Scalzo e Giacomo Caporale. Produttore esecutivo, Francesco Stoia (Bad Boss) anche manager della band.