Thunderbolts, rivelato quando inizieranno le riprese

Wyatt Russell farà parte della banda di antieroi e villain di Thunderbolts e ha rivelato quando inizieranno le riprese del prossimo film Marvel.

Anche Thunderbolts avvierà presto la produzione. A condividere la data d’inizio, seppur approssimativa, è uno dei suoi protagonisti Wyatt Russell, coinvolto nel progetto da tempo con un personaggio già introdotto sul piccolo schermo in The Falcon and the Winter Soldier. Descritto come una sorta di Suicide Squad ma in versione Marvel, Thunderbolts si prepara a riunire tutti gli antieroi del MCU, schierati su un fronte comune per affrontare una minaccia che toccherà grosso modo tutti. Il progetto punterà per una volta sulla fazione opposta, non eroi nobili di cuore disposti a tutto per salvare il mondo, ma antieroi e villain costretti a collaborare per affrontare una grande minaccia. A quando le riprese?

Thunderbolts, rivelata la data d’inizio delle riprese del film Marvel

Wyatt Russell finora ha rilasciato già diverse interviste in cui ha affrontato il fascino di Thunderbolts e in che modo schiererà i suoi antieroi, prima tra tutti il suo personaggio John Walker, apparso per la prima volta in The Falcon and the Winter Soldier, Serie TV distribuita in streaming su Disney+ e durata una sola stagione che ha aiutato ad introdurre un nuovo Captain America. Durante la ricerca, lo scudo è stato affidato proprio a John Walker, ma non è stato all’altezza del compito ed è diventato US Agent, assoldato da Valentina Allegra de la Fontaine (Julia Louis-Dreyfus) che ha visto in lui del potenziale, probabilmente per formare la banda in Thunderbolts. Il suo è quindi uno dei personaggi più attesi nel film, che del resto debutterà sul grande schermo del MCU grazie a Thunderbolts. Ma a quando l’inizio delle riprese? Wyatt Russell, come ha raccontato a The Hollywood Reporter, ha svelato che la produzione dovrebbe partire il prossimo anno con un’uscita fissata al cinema per il 2025. Nello specifico, a detta dell’attore le riprese dovrebbero partire tra marzo e aprile del 2024.

C’è così tanto con cui giocare con John e c’è molto altro da fare con lui. Sono così fortunato a poter lavorare con il tipo di talento con cui mi ritroverò in Thunderbolts quando inizierà a marzo o aprile. Sembra proprio che stiamo cercando di fare qualcosa che abbia profondità, qualcosa di interessante su cui teorizzare oltre al semplice volare in giro e fare cose da supereroi.

Già in una precedente intervista, Russell aveva definito Thunderbolts “non il classico film Marvel”, anticipando che il progetto in sé avrebbe superato le aspettative del pubblico partendo con una spinta più ambiziosa. Nel cast sono stati coinvolti anche personaggi già noti come Yelena Belova di Florence Pugh, Bucky di Sebastian Stan e Red Guardian di David Harbour.