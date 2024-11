Thunderbolts*: ecco il nuovo spettacolare trailer in italiano del film Marvel!

News Cinema

Il nuovo cinecomic Marvel, Thunderbolts*, si rivela con un trailer speciale. Al cinema lo vedremo il 30 aprile 2025 ma intanto cresce l'hype.

Più immagini vediamo di Thunderbolts*, più ci convinciamo che sarà un bel cinecomic. E lo diciamo dal punto di vista di chi è un po' saturo del genere, cui da un po' di tempo manca quello che in fondo, insieme alle storie e all'azione, ha reso famosi i supereroi Marvel: l'ironia. A giudicare dal nuovo, lungo e spettacolare trailer del film diretto da Jack Schreier, al suo debutto nel genere, oltre che di azione sarà colmo di divertimento, grazie anche agli attori scelti per interpretare i ruoli di questi bizzarri antieroi: Florence Pugh, David Harbour, Sebastian Stan, Steven Yeun, Lewis Pullmann e Olga Kurylenko, tra gli altri. Negli Stati Uniti Thunderbolts* uscirà il 2 maggio ma in Italia arriverà al cinema il 30 aprile 2025. E intanto godiamoci questo trailer.

Thunderbolts*: gli antieroi Marvel uniti al cinema

Thunderbolts* è il 36esimo film all’interno del MCU (Marvel Cinematic Universe) e si basa sulle vicende dell'omonimo gruppo di antieroi ed ex criminali creato dal fumettista Kurt Busiek nel 1997. Ritroviamo, stavolta insieme, a combattere per il governo, alcuni dei personaggi già visti in alcuni film e serie tv Marvel, come Yelena Belove (Florence Pugh, Vedova nera), Bucky Barnes (Sebastian Stan), Red Guardian (). Questo è il secondo cinecomic in cui Harrison Ford sostituisce lo scomparso William Hurt nel ruolo del generale Ross. Sulla trama del film al momento non si conosce ancora niente.