Thunderbolts*, come Florence Pugh ha affrontato le sue acrobazie: "Fai finta di essere Tom Cruise"

Florence Pugh ha scelto come fonte d'ispirazione proprio Tom Cruise per realizzare la sua acrobazia più pericolosa in Thunderbolts*.

Florence Pugh ha riportato in azione la sua Yelena Belova nel Marvel Cinematic Universe. Tutto merito di Thunderbolts*, film corale che ha unito il peggio del peggio del MCU proponendo un team di disadattati alle prese con una nuova minaccia globale. Avendo escluso i Vendicatori dall’equazione, i Thunderbolts* dovranno mettere da parte il proprio passato turbolento e lavorare come una squadra per contrastare una nuova minaccia che potrebbe distruggere la Terra e non solo. Per l’occasione, Florence Pugh si è nuovamente calata nelle vesti di Yelena, sorella di Natasha Romanoff e a sua volta esperta Vedova Nera, motivo per cui in più di un’occasione l’attrice ha dovuto cimentarsi in scene d’azione. Per affrontarle, ha scelto come fonte d’ispirazione Tom Cruise.

Thunderbolts*, Florence Pugh ha tratto ispirazione da Tom Cruise per il suo salto folle dal grattacielo: “È stato divertente fingere di essere lui per due secondi”

Tom Cruise è noto per aver svolto la maggior parte delle sue scene adrenaliniche nel franchise di Mission: Impossible e Florence Pugh ha tratto ispirazione proprio dal suo Ethan Hunt per affrontare alcune scene d’azione in Thunderbolts*. L’attrice, infatti, ha voluto cimentarsi in una delle acrobazie più rischiose realizzate ad oggi nel MCU e ha lottato duramente per assicurarsi di poterla eseguire da sola senza il supporto di controfigure. Ai microfoni di The Hollywood Reporter, ha raccontato di aver parlato direttamente con Kevin Feige, il presidente dei Marvel Studios, affinché le concedesse il permesso di eseguire un’acrobazia folle che prevedeva il salto da un edificio altissimo, il Merdeka 118. È conosciuto, del resto, come il secondo edificio più alto al mondo, e Florence Pugh ha perso le staffe quando la scena in questione è stata eliminata dal film: “Mi sono infuriata quando l’hanno tagliata dal film. Ma, ovviamente, qualsiasi cosa faccia Tom Cruise, sia a livello di acrobazie che di recitazione, è semplicemente impressionante. Voglio dire, sarei pazza se non volessi fingere di essere lui per due secondi”.

