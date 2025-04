Thunderbolts*, Florence Pugh senza controfigura in una scena e in un videobackstage

News Cinema

I Thunderbolts* della Marvel arrivano al cinema dal 30 aprile. Possiamo ammirare già una sequenza d'azione in cui Yelena affronta un salto pericolosissimo. I Marvel Studios hanno pubblicato anche un dietro le quinte della sequenza, che ha messo a dura prova Florence Pugh.

Il 30 aprile arriva nelle sale Thunderbolts*, il film Marvel Studios che chiude la Fase 5 del Marvel Cinematic Universe: tra i suoi protagonisti c'è Florence Pugh, naturalmente nei panni dell'ex-"vedova" Yelena: è stata diffusa la prima scena in cui la vediamo nel film, mentre si lancia dal secondo più alto grattacielo del mondo, a Kuala Lumpur, in Malesia. Contemporaneamente, la Disney ha avuto l'idea di pubblicare anche il videobackstage della stessa sequenza, dove Florence, il regista Jake Schreier e la troupe spiegano come abbiano organizzato la cosa... senza controfigura!

Iniziamo guardando la clip del lungometraggio.





Thunderbolts*, a Florence Pugh piacciono le altezze (per sua fortuna)

Per cominciare al meglio Thunderbolts*, il regista Jake Schreier e la sua troupe hanno deciso di seguire Yelena in quel di Kuala Lumpur: ancora traumatizzata dalla morte di sua sorella, riflette sul suo vuoto interiore in bilico su un grattacielo. Ma forse, come dice lei, è soltanto "noia", così si lancia e compie una veloce strage a mani nude. Poco dopo la vediamo allontanarsi, causando l'esplosione di un intero piano del palazzo malese, il Merdeka 118, secondo edificio più alto del mondo (dopo il Burj Khalifa di Dubai, da dove saltò Tom Cruise in Mission: Impossible - Protocollo fantasma). Tutto quello che avete visto è vero, con la tecnologia digitale usata solo a scopo di sicurezza.

Come si evince dal backstage qui in basso, è stata proprio Florence a lanciarsi, con un'impalcatura e un'imbracatura di sicurezza che sono state poi cancellate digitalmente in post-produzione. Ma l'altezza c'era sul serio, Pugh era davvero lì, tanto che il regista le ha presentato la sequenza chiedendole innanzitutto se soffrisse di vertigini! Anche la finta esplosione è in tempo reale, con le tante comparse in strada che reagiscono in modo realistico a un effetto reale sul set, non aggiunto in CGI successivamente.