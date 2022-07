Thor Love and Thunder, Natalie Portman e il bacio vegano di Chris Hemsworth

News Cinema

Vegana, Natalie Portman si è stupita quando Chris Hemsworth le ha rivelato qualcosa, poco prima di girare la scena con un bacio in Thor: Love and Thunder...

La ripresa storia d'amore tra Jane e Thor in Thor: Love and Thunder diventa fondamentale nella trama del film con Chris Hemwosrth e Natalie Portman, e inevitabilmente tra i due c'è un bacio: al di là dei loro personaggi, Natalie ha svelato in un'invervista all'emittente inglese Capital FM un divertente dietro le quinte riguardante questo scambio di tenerezze. Hemsworth si è rivelato un gentiluomo... e ha compiuto anche un grosso sacrificio, a quanto pare! Leggi anche Thor Love and Thunder: l'origine delle capre urlanti

Chris Hemsworth e il bacio vegano a Natalie Portman sul set di Thor: Love and Thunder

Poco prima di girare la scena del bacio tra Thor e Jane / Mighty Thor in Thor: Love and Thunder, il buon Chris Hemsworth ha voluto spiegare a Natalie Portman che, per rispetto nei riguardi di lei, vegana, quel giorno non aveva mangiato carne. Sia chiaro che Natalie non aveva mai imposto una cosa del genere al suo collega: la decisione è stata tutta di Chris, tanto da suscitare lo spasso di Tessa Thompson, che è stata intervistata con Natalie Portman ai microfoni di Capital FM. Ecco cosa hanno detto le due attrici.

N.P.: Lui è molto gentile. Il giorno in cui dovevamo baciarci per una scena, non ha mangiato carne quella mattina, perché io sono vegana. E lui mangia carne tipo ogni mezz'ora. Davvero, è stato un bel pensiero. Non è qualcosa che mi fa arrabbiare o alla quale io dia importanza, ma è stato semplicemente un bel pensiero. È una persona molto gentile, ecco.

T.T.: Non sapevo nemmeno che potesse sopravvivere senza mangiare carne. Tipo che a colazione si mangia un bisonte. È davvero dolce.