Thor Love and Thunder: l'origine delle capre urlanti

Il regista di Thor Love and Thunder, Taika Waititi, ha raccontato da dove arrivi l'idea delle capre urlanti, la gag tormentone più assurda di Thor 4.

Chiunque abbia visto Thor: Love and Thunder non può dimenticare il lancinante e grottesco urlo che emettono le capre che accompagnano Thor e i suoi compagni nella nuova avventura, all'interno del Marvel Cinematic Universe. Un'idea demenziale, come diverse altre del film di Taika Waititi, così Insider ha pensato di chiedere proprio a lui come abbiano anche solo potuto immaginare una cosa del genere. Tutto si deve a Taylor Swift! Cosa? Leggi anche Thor: Love and Thunder, ci sarà una Director's Cut? Taika Waititi ci scherza su

Thor Love and Thunder, da Taylor Swift alle capre passando dai fan

Ogni volta che appaiono in scena, le capre di Thor: Love and Thunder suscitano una certa ilarità, dato che il loro verso è un urlo a squarciagola, agitato e aggressivo, fuori contesto. Un effetto comico che non è stato cercato a bella posta, come ha confermato il regista Taika Waititi a Insider, ma è nato invece da un'intuizione assurda del momento. Associazione di idee e improvvisazione.

Non era stato pianificato che gridassero. Le capre dovevano esserci perché sono nei fumetti, ma non avevamo idea di quale suono emettessero. Poi qualcuno in post-produzione ha trovato questo meme di una canzone di Taylor Swift, con le capre che urlano. Non sapevo nemmeno che esistesse. Ho sentito le capre che gridavano e ho pensato fosse meraviglioso. Tanti pensano che quelle grida siano mie. No. [...]

Mi pare che uno di quelli che si stavano occupando delle capre in CGI ci ha messo la canzone di Taylor Swift "Trouble", ma la versione fatta dai fan con i suoni delle capre, abbiamo pensato che fosse troppo buffa. Era solo un'inquadratura per farci capire come le creature in CGI stavano venendo, non era fatta per rimanere nel film, ci stavano solo aggiornando sullo stato dei lavori. E quelle urla erano una figata!