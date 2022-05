Thor Love and Thunder: il nuovo trailer ufficiale è in arrivo a brevissimo!

News Cinema

A poco più di un mese dall'uscita del primo trailer e quando mancano circa 40 giorni all'arrivo nel cinema, il 6 luglio di Thor: Love and Thunder, è stato annunciato l'imminente arrivo di un nuovo trailer per l'attesissimo nuovo film Marvel di Taika Waititi.

Come sanno bene i milioni di fan che hanno atteso per settimane il teaser trailer, a oggi, Thor: Love and Thunder detiene il record per la più breve finestra promozionale nella storia del MCU.

Il primo trailer del film di Taika Waititi è infatti arrivato online il 18 aprile scorso, a poco più di due mesi dall'uscita nei cinema del quarto capitolo delle avventure del dio del tuono, il cui arrivo nei cinema italiani è previsto per il 6 luglio prossimo (l'8 luglio negli Stati Uniti).



Thor: Love and Thunder: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Ma ora che Doctor Strange 2 è uscito al cinema, domninando il box office nelle ultime tre settimane, la macchina promozionale di Thor 4 può entrare a pieno regime: è stato infatti annunciato poche ore fa, che il nuovo trailer del film che vedrà per la prima volta Thor sul grande schermo dai tempi di Avengers: Endgame, arriverà online durante le finali dell'NBA's Eastern Conference, che segnano la conclusione dei Playoff NBA, il campionato americano di basket.

Thor Love and Thunder: il nuovo trailer, quando e a che ora arriverà online?

Come dicevamo, è stato annunciato che il nuovo trailer di Thor 4 arriverà online durante le finali dell'NBA's Eastern Conference. A quanto si è appreso, il nuovo trailer di Thor: Love and Thunder verrà trasmesso durante il Game 4 delle finale, quello che vedrà opporsi i Miami Heat contro i Boston Celtic e che dovrebbe iniziare oggi, lunedì 23 maggio alle 20.30, orario dell'East Coast. Questo vuol dire che in Italia dobbiamo aspettarci il trailer nella notte tra lunedì 23 e martedì 24 maggio a partire dalle ore 2.30. L'orario italiano più probabile per l'arrivo online del nuovo trailer di Thor: Love and Thunder è quello tra le 3 e le 3.30 del mattino.

Thor: Love and Thunder, Chris Hemsworth ci anticipa il nuovo trailer

Cosa dobbiamo aspettarci dal nuovo trailer di Thor 4? Lasciamo la parola a Chris Hemsworth, protagonista del film insieme a Natalie Portman, Tessa Thompson, Russell Crowe e Christian Bale:



Get ready everyone! Thor Love and Thunder official trailer dropping tomorrow @MarvelStudios @thorofficial pic.twitter.com/KxcTU2IJq6— Chris Hemsworth (@chrishemsworth) May 23, 2022