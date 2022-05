Thor: Love and Thunder, il nuovo trailer ufficiale è qui!

News Cinema

Atteso nei cinema italiani per il 6 luglio 2022, Thor: Love and Thunder si mostra per davvero nel nuovo trailer che dovete vedere adesso!

Ci siamo, il nuovo trailer di Thor: Love and Thunder è arrivato. Già ci aveva piacevolmente stupito il teaser trailer di 90 secondi, diffuso lo scorso aprile, che era persino un po' intimista e mostrava il Dio del Tuono la cui voce narrante diceva di volersi godere la vita e smettere i panni di supereroe, mentre in sottofondo i Gun's n Roses cantavano la loro versione di Sweet Child O'Mine. Ora invece si fa sul serio: avviate immediatamente qui sotto il player con il nuovissimo trailer di Thor: Love and Thunder.

Thor: Love and Thunder, il cast e la trama ufficiale film

Dopo Spider-Man: No Way Home e Doctor Strange nel Multiverso della Follia, la narrazione di personaggi e storie fantastiche del Marvel Cinematic Universe prosegue con Thor: Love and Thunder, in uscita al cinema il 6 luglio 2022. Vedremo dunque Chris Hemsworth per la prima volta nel ruolo del dio asgardiano dopo Avengers: Endgame. Accanto a lui rivedremo Tessa Thompson e Natalie Portman, ci sarà spazio per i Guardiani della Galassia guidati da Chris Pratt, ritornano i ruoli cameo di Matt Damon e Sam Neill, ma è con i nuovi ingressi di Christian Bale e Russell Crowe che aspettiamo di essere sorpresi. La regia è sempre dell'istrionico Taika Waititi. Qui sotto la trama di Thor: Love and Thunder.

Il film segue Thor (Chris Hemsworth) in un viaggio diverso da quelli affrontati fino ad ora, alla ricerca della pace interiore. Ma il suo riposo è interrotto da un killer galattico conosciuto come Gorr the God Butcher (Christian Bale), che cerca l'estinzione degli dei. Per combattere la minaccia, Thor si affida all'aiuto di Valchiria (Tessa Thompson), Korg (Taika Waititi) e dell'ex fidanzata Jane Foster (Natalie Portman) che, con stupore di Thor, brandisce inspiegabilmente il suo martello magico, Mjolnir, come Mighty Thor. Insieme, intraprendono una sconvolgente avventura cosmica per scoprire il mistero della vendetta di Gorr il macellatore di dei e fermarlo prima che sia troppo tardi.

Il trailer di Thor: Love and Thunder è stato rivelato durante il quarto game della finale dell'NBA Eastern Conference, precisamente del match tra Miami Heat contro i Boston Celtic. Qui sotto l'annuncio di alcuni giorni fa di Waititi, Hemsworth e Thompson.