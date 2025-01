The Woman in the Yard: il primo trailer dell'horror Blumhouse diretto da Jaume Collet-Serra

News Cinema

Da Blumhouse e dal regista Jaume Collet-Serra arriva un nuovo horror. The Woman in the Yard, di cui è uscito il trailer che vi presentiamo.

Il regista spagnolo Jaume Collet-Serra ha iniziato la sua carriera con l'horror La maschera di cera e ha anche diretto l'acclamato Orphan, prima di trasferirsi definitivamente in America e firmare film di tutti i generi, tra cui Jungle Cruise e Black Adam. Adesso torna al suo primo amore grazie a Bllumhouse, con The Woman in the Yard, che in America esce il 28 marzo e di cui è appena uscito il primo breve trailer che vi mostriamo.

The Woman in the Yard, la trama e il cast del nuovo horror Blumhouse

In The Woman in the Yard Danielle Deadwyler è Ramona, una donna paralizzata dal dolore dopo aver perso il marito (Russell Hornsby) in un incidente d'auto a cui lei è sopravvissuta. Rimasta sola, deve prendersi cura del figlio quattordicenne (Peyton Jackson), della figlia di 6 anni (Estella Kahiha) e della loro fattoria. Un giorno, una figura femminile si presenta nel cortile della fattoria Inizialmente Ramona pensa che si sia smarrita o che si tratti di una pazza, ma risulta ben presto evidente, man mano che la donna in nero si avvicina alla casa, che non è un essere umano e non ha intenzioni pacifiche. Ramona dovrà proteggere se stessa e i figli da quella minacciosa presenza. La sceneggiatura di The Woman in the Yard è scritta da Sam Stefanak, alla sua opera prima. Non resta che sperare che sui jump-scares tipici di questi film prevalga la tensione. Non sappiamo ancora quando arriverà nei nostri cinema.