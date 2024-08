The Well: il successo dell'horror di Zampaglione vietato ai minori che sbarca anche in America

News Cinema

Nonostante le scene gore gli abbiano meritato il divieto ai minori di 18 anni e non sia distribuito in molte sale, grazie al passaparola il nuovo horror di Federico Zampaglione, The Well, sta ottenendo ottimi risultati e adesso sbarca in America.

Il caso di un horror che arrivi nelle nostre sale con il divieto per i minori di 18 anni è rarissimo e certo può essere penalizzante per la pubblicità e i passaggi televisivi. Ma dal momento che tra gli appassionati del genere il passaparola è una pratica comune, questo non ha nuociuto più di tanto a The Well, il nuovo film di Federico Zampaglione che ha nel cast Claudia Gerini, Lauren LaVera, Linda Zampaglione, Lorenzo Renzi e Giovanni Lombardo Radice nel suo ultimo ruolo. Uscito il primo agosto e distribuito dall'indipendente Iperuranio Film in collaborazione con CG Entertainment, The Well sta diventando un vero e proprio caso e oggi 9 agosto sbarca nei cinema americani di New York e Los Angeles.

The Well: il successo di un film vietato ai minori

Per una volta i destinatari del divieto non hanno protestato, anzi, hanno saputo usarlo per stuzzicare la curiosità di chi vuole vedere un horror feroce, pieno di rimandi tra passato e presente, e in questo caso gli ottimi effetti speciali di Carlo Diamantini fanno davvero distogliere lo sguardo a molti anche abituati a certe visioni (tra cui la sottoscritta). In pratica The Well è uscito in un numero ridottissimo di sale, col divieto ai minori di 18 anni, proiettato in soli spettacoli notturni e senza trailer (che per i noti motivi non troverete neanche qui). Nonostante questo si è piazzato al quarto posto nella classifica dei film più visti dall'1 all'8 agosto e con una delle migliori medie per copia. Qua, se volete, la nostra recensione.