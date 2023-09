The Vourdalak: la recensione del film col vampiro presentato alla Settimana della Critica 2023

News Cinema

Il francese Adrien Beau porta al cinema il racconto di Aleksej K. Tolstoj già alla base dell'episodio di Mario Bava di I tre volti della paura. Un racconto gotico e romantico dalle ottime atmosfere che ribalta la conclusione della pagina scritta. La recensione di Federico Gironi.

È la terza volta che “La famiglia del Vurdalak”, racconto scritto da Aleksej K. Tolstoj (cugino del Leone di “Guerra e pace”) 40 anni prima del “Dracula” di Bram Stocker, viene portato al cinema.

La prima volta Mario Bava ne ha tratto uno degli episodi di I tre volti della paura, e successivamente Giorgio Ferroni lo ha usato come punto di partenza per La notte dei diavoli. Ora il racconto dell’altro Tolstoj è finito nelle mani del francese Adrien Beau, che smorza leggermente i toni horror per fare della vicenda un racconto gotico che parla (anche) di ossessioni amorose.

Lo svizzero Kacey Mottet Klein interpreta un nobile francese che sta facendo ritorno a Parigi ma che, in qualche punto imprecisato dei Balcani, viene aggredito da dei banditi ed è costretto a chiedere rifugio e riparo bussando alla porta di una famiglia locale. L’atmosfera è di per sé strana, e lo diventa ancora di più quando - superato un limite massimo da lui stesso imposto - torna a casa Gorka, l’anziano capofamiglia. I figli dell’uomo, invece di respingerlo e ucciderlo come lui stesso aveva chiesto se fosse rientrato superati i sei giorni di assenza, lo accolgono, e strani eventi iniziano a accadere. Il francese, invece di darsela a gambe, rimane lì fino all’ultimo, irretito dalla bellezza selvaggia del personaggio di Ariane Labed figlia di colui che forse è diventato un wurdalak, ovvero un vampiro.

Se nell’opera di Bava il wurdalak era interpretato da Boris Karloff, e nel film di Ferroni da Bill Vanders, qui il vecchio Gorka è un burattino manovrato dallo stesso regista, che gli presta anche la voce. Una scelta radicale (e vincente), che si sposa benissimo con le immagini girate da Beau in 16mm e con il tono straniato, onirico, ma mai eccessivo e postmoderno, di questo piccolo ma affascinante oggetto cinematografico.

Un film, The Voudalak, che è capace di trasmettere alla perfezione la sensazione di ambiguità, di attrazione e repulsione, e di fuori posto e fuori luogo, che avvolge e ipnotizza il suo protagonista.

La tensione, più che tra il personaggio di Klein e quello del wurdalak, è tutta tra lui e la Zdenka interpretata da una Labed bistrata, ferina e magnetica. Una tensione solo sottilmente erotica, maggiormente connotata da un romanticismo gotico, cupo e decadente che colora tutte le vicende e le scene raccontate dal film,e. che traina inevitabilmente (e con intelligenza, anche nella sua garbata teoria femminista) verso una conclusione delle vicende ribaltata rispetto al racconto letterario.

Un piccolo tuffo, piacevole e rinfrescante, in un passato cinematografico (e non) che non va dimenticato, e troppo spesso schiacciato dalla velocità, dalle ansie visive e sonore e dall’eccesso di esplicitazione dei nostri tempi.