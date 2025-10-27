TGCom24
News Cinema

The Ugly Stepsister: una clip video in anteprima esclusiva della rilettura horror di Cenerentola

Daniela Catelli
4

Distribuito da I Wonder Pictures, arriva al cinema il 30 ottobre in tempo per Halloween una rilettura al femminile da body horror della fiaba di Cenerentola, The Ugly Stepsister, della regista norvegese Emilie Blichfeldt. Ve lo presentiamo con una clip italiana in anteprima esclusiva.

The Ugly Stepsister: una clip video in anteprima esclusiva della rilettura horror di Cenerentola

Il 30 ottobre, giusto giusto per Halloween, arriva al cinema un film horror molto particolare. Si tratta del norvegese The Ugly Stepsister, ovvero la sorellastra, esordio alla regia di Emilie Blichfeldt, che racconta da un punto di vista inedito la storia di Cenerentola. Va detto che forse non si tratta esattamente di un film per i deboli di stomaco, visto che sembra che abbia provocato dei malori nel pubblico del Sundance Film Festival e dell'ultima Berlinale. Si tratta infatti di un body horror, che si rifà in un certo senso alla fiaba nella versione trascritta dai fratelli Grimm, dove non mancavano mutilazioni per calzare la scarpetta, anche se in questo film si va decisamente oltre... Cenerentola è forse la fiaba più antica in assoluto e se ne contano circa trecento versioni, per cui quella di The Ugly Stepsister è più che legittimata. Per meglio presentarvi il clima del film (da notare la bellissima fotografia, molto "nordica"), ecco una clip italiana in anteprima esclusiva in cui alle sorelle arriva l'agognato invito al ballo da parte del principe.

The Ugly Stepsister: Cenerentola secondo Emilie Lichtfield

Nella clip che vi abbiamo presentato avete fatto conoscenza con le protagoniste, e dunque adesso non resta che raccontarvi la trama: Al centro di The Ugly Stepsister c’è un cambio di prospettiva: la storia di Cenerentola è raccontata mettendo al centro Elvira, la sorellastra (una talentuosa Lea Myren), una giovane donna che sogna il principe azzurro e una vita da favola. Quando viene indetto un grande ballo durante il quale il principe sceglierà la sua consorte, è forse arrivata la sua occasione di conquistare l’erede al trono. Ma improvvisamente si trova in casa il suo più grande ostacolo: Agnes, sorella acquisita, è tra le creature più splendide che si siano mai viste nel regno. Pur di raggiungere un assurdo ideale di bellezza e conquistare il cuore – e il patrimonio – del principe, Elvira, spronata dalla turpe madre, sarà disposta a sopportare qualunque sofferenza, tortura, mutilazioni e sacrifici indicibili, perché se la scarpetta non calza... basta tagliarsi il piede. Non è però la sola a contendersi il cuore - e il patrimonio - del giovane erede, perché si ritroverà nel bel mezzo di una spietata competizione di bellezza che ribalta la fiaba tradizionale.

Daniela Catelli
  • Saggista traduttrice e critico cinematografico
  • Autrice di Ciak si trema - Guida al cinema horror e Friedkin - Il brivido dell'ambiguità
