The Ugly Stepsister: una clip video in anteprima esclusiva della rilettura horror di Cenerentola

Distribuito da I Wonder Pictures, arriva al cinema il 30 ottobre in tempo per Halloween una rilettura al femminile da body horror della fiaba di Cenerentola, The Ugly Stepsister, della regista norvegese Emilie Blichfeldt. Ve lo presentiamo con una clip italiana in anteprima esclusiva.

Il 30 ottobre, giusto giusto per Halloween, arriva al cinema un film horror molto particolare. Si tratta del norvegese The Ugly Stepsister, ovvero la sorellastra, esordio alla regia di Emilie Blichfeldt, che racconta da un punto di vista inedito la storia di Cenerentola. Va detto che forse non si tratta esattamente di un film per i deboli di stomaco, visto che sembra che abbia provocato dei malori nel pubblico del Sundance Film Festival e dell'ultima Berlinale. Si tratta infatti di un body horror, che si rifà in un certo senso alla fiaba nella versione trascritta dai fratelli Grimm, dove non mancavano mutilazioni per calzare la scarpetta, anche se in questo film si va decisamente oltre... Cenerentola è forse la fiaba più antica in assoluto e se ne contano circa trecento versioni, per cui quella di The Ugly Stepsister è più che legittimata. Per meglio presentarvi il clima del film (da notare la bellissima fotografia, molto "nordica"), ecco una clip italiana in anteprima esclusiva in cui alle sorelle arriva l'agognato invito al ballo da parte del principe.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/the-ugly-stepsister/66693/video/?vid=48235" title="The Ugly Stepsister: Una Clip Ufficiale italiana in anteprima esclusiva del Film - HD">The Ugly Stepsister: Una Clip Ufficiale italiana in anteprima esclusiva del Film - HD</a>

The Ugly Stepsister: Cenerentola secondo Emilie Lichtfield