The Toxic Avenger: il trailer italiano ufficiale del film in arrivo al cinema

Eagle Pictures distribuisce nelle sale italiane da giovedì 30 ottobre il reboot dell'omonimo film del 1984, uno dei titoli più celebri e amati della Troma di Lloyd Kaufman. Ecco trailer e trama di The Toxic Avenger.

Appassionati di horror e di b-movie, fate attenzione: perché Eagle Pictures porterà a sopresa in Italia il nuovo The Toxic Avenger, remake/reboot dell'omonimo film di culto prodotto nel 1984 dalla Troma. Si tratta di uno dei titoli più famosi di questa folle società di produzione americana che, a partire dal 1974 e per tutti gli anni Ottanta e Novanta, ha realizzato commedie demenziali prima e film horror a bassissimo costo ma a altissimo livello di splatter, nudità e cose, situazioni, personaggi e battute che sono agli antipodi dell'idea del politicamente corretto poi.

La storia del The Toxic Avenger originale, diretto dai fondatori della Troma, Lloyd Kaufman e Michael Herz, era quella di un ragazzo timido e imbranato che lavora come addetto alle pulizie in una palestra e che viene costantemente bullizzato dai frequentatori di quel luogo; quando, in seguito all'ennesimo atto di bullismo, cade in una vasca di rifiuti tossici, ne riemerge trasformato e orribilmente trasfigurato, diventando appunto il "vendicatore tossico" del titolo, spinto da un impulso primario a contrastare il male con la sua forza sovrumana e il suo inseparabile spazzolone. In questa nuova versione 2025, scritta e diretta da Macon Blair con protagonista Peter Dinklage, affiancato da attori altrettanto noti come Kevin Bacon, Elijah Wood, Jacob Tremblay, la trama è stata solo leggermente modificata e adattata ai tempi, in questo modo:

Winston Gooze è un umile inserviente di fabbrica, un uomo qualunque schiacciato da turni massacranti e ignorato da una società che non lo vede. Ma una notte, un incidente lo condanna: il suo corpo viene inondato da sostanze tossiche che ne divorano la carne, lo deformano e lo trasformano in qualcosa di mostruoso… e indistruttibile. Dalle sue ceneri nasce Toxic Avenger, un antieroe dall’aspetto mostruoso e dalla forza sovrumana. Ma dietro i muscoli e le cicatrici ribolle una sete di vendetta radioattiva. Quando spietati magnati minacciano suo figlio, Toxie non ha scelta: deve scatenare la sua furia contaminata. In un mondo marcio, corrotto e divorato dall’avidità, la giustizia non ha più volto umano. Ora è un mostro. E la vendetta… ha l’odore della carne bruciata.

The Toxic Avenger arriva nelle sale italiane da giovedì 30 ottobre, in tempo per festeggiare Halloween, e questo qui di seguito è il suo trailer italiano ufficiale.



