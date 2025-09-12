TGCom24
The Toxic Avenger: il trailer italiano ufficiale del film in arrivo al cinema

Federico Gironi

Eagle Pictures distribuisce nelle sale italiane da giovedì 30 ottobre il reboot dell'omonimo film del 1984, uno dei titoli più celebri e amati della Troma di Lloyd Kaufman. Ecco trailer e trama di The Toxic Avenger.

The Toxic Avenger: il trailer italiano ufficiale del film in arrivo al cinema

Appassionati di horror e di b-movie, fate attenzione: perché Eagle Pictures porterà a sopresa in Italia il nuovo The Toxic Avenger, remake/reboot dell'omonimo film di culto prodotto nel 1984 dalla Troma. Si tratta di uno dei titoli più famosi di questa folle società di produzione americana che, a partire dal 1974 e per tutti gli anni Ottanta e Novanta, ha realizzato commedie demenziali prima e film horror a bassissimo costo ma a altissimo livello di splatter, nudità e cose, situazioni, personaggi e battute che sono agli antipodi dell'idea del politicamente corretto poi.
La storia del The Toxic Avenger originale, diretto dai fondatori della Troma, Lloyd Kaufman e Michael Herz, era quella di un ragazzo timido e imbranato che lavora come addetto alle pulizie in una palestra e che viene costantemente bullizzato dai frequentatori di quel luogo; quando, in seguito all'ennesimo atto di bullismo, cade in una vasca di rifiuti tossici, ne riemerge trasformato e orribilmente trasfigurato, diventando appunto il "vendicatore tossico" del titolo, spinto da un impulso primario a contrastare il male con la sua forza sovrumana e il suo inseparabile spazzolone. In questa nuova versione 2025, scritta e diretta da Macon Blair con protagonista Peter Dinklage, affiancato da attori altrettanto noti come Kevin Bacon, Elijah Wood, Jacob Tremblay, la trama è stata solo leggermente modificata e adattata ai tempi, in questo modo:

Winston Gooze è un umile inserviente di fabbrica, un uomo qualunque schiacciato da turni massacranti e ignorato da una società che non lo vede. Ma una notte, un incidente lo condanna: il suo corpo viene inondato da sostanze tossiche che ne divorano la carne, lo deformano e lo trasformano in qualcosa di mostruoso… e indistruttibile. Dalle sue ceneri nasce Toxic Avenger, un antieroe dall’aspetto mostruoso e dalla forza sovrumana. Ma dietro i muscoli e le cicatrici ribolle una sete di vendetta radioattiva. Quando spietati magnati minacciano suo figlio, Toxie non ha scelta: deve scatenare la sua furia contaminata. In un mondo marcio, corrotto e divorato dall’avidità, la giustizia non ha più volto umano. Ora è un mostro. E la vendetta… ha l’odore della carne bruciata.

The Toxic Avenger arriva nelle sale italiane da giovedì 30 ottobre, in tempo per festeggiare Halloween, e questo qui di seguito è il suo trailer italiano ufficiale.

Film stasera in TV