The Toxic Avenger: ecco il nuovo folle trailer del remake con Peter Dinklage

Il 29 agosto The Toxic Avenger, moderna rilettura del film a bassissimo budget della Troma con un cast di attori di rilievo, esce al cinema in Inghilterra e Irlanda e con l'occasione è arrivato un nuovo trailer.

Chi ha visto nel 1984 o successivamente in home video The Toxic Avenger della Troma, sa benissimo che non parliamo di un capolavoro ma di un film divertente diventato di culto tra i fan, realizzato a bassissimo budget come tutti gli altri film della casa di produzione di Lloyd Kaufman (che ha però anche tenuto a battesimo, onore al merito, i geniali autori di South Park). Si tratta di una specie di parodia dei film di supereroi, visto che il protagonista, Melvin Ferd, bidello in una palestra, bullizzato da un gruppo di ragazzi, cade in un bidone contenente una sostanza radioattiva e ne esce trasformato in un mostro dotato di forza soprannaturale e pronto a fare piazza pulita di tossici, papponi e criminali in genere, con un sesto senso per i malvagi che meritano di essere puniti. L'idea di farne un remake con più soldi e attori di primo piano come Peter Dinklage nel ruolo protagonista, l'oggi diciottenne Jacob Tremblay, Elijah Wood e Kevin Bacon in quello del villain, è interessante, e speriamo che prima o poi riusciamo a vederlo anche in queste lande desolate. Ad ogni modo, il nuovo The Toxic Avenger uscirà al cinema in Inghilterra e Irlanda il 29 agosto e per l'occasione è stato diffuso un nuovo e folle trailer.

The Toxic Avenger: la trama del remake

A parte i cambiamenti nei nomi e la presenza di attori che sanno recitare, il nuovo Toxic Avenger ha più o meno la storia dell'originale (che però non aveva un figlio). Questa in breve la trama ufficiale: "Incontrate il primo supereroe al mondo... proveniente dal New Jersey! Winston Gooze è un comune operaio che, dopo un incidente scioccante, trasforma un bidello oppresso in un giustiziere mutante. Armato della sua tipica scopa mocio, questo improbabile eroe combatte contro freak, gangster e dirigenti d'azienda corrotti mentre cerca di recuperare il rapporto con suo figlio".