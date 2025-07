Splatter, satira e supereroi radioattivi: Peter Dinklage e Elijah Wood presentano The Toxic Avenger al Comic-Con 2025

News Cinema

Giovedì 24 luglio, Peter Dinklage ed Elijah Wood hanno inaugurato il San Diego Comic-Con 2025 regalando ai fan un'anteprima di The Toxic Avenger Unrated. L'attesissimo remake dello splatterone del 1984, diretto da Lloyd Kaufman e Michael Herz, arriverà nelle sale statunitensi il 29 agosto.

Dinklage, che interpreta il bidello Winston Gooze, e Wood, il villain Fritz Garbinger, sono saliti sul palco insieme ai colleghi Jacob Tremblay e Taylour Paige, allo sceneggiatore e regista Macon Blair e al produttore Lloyd Kaufman (presidente della Troma nonché creatore del film originale). L'ex volto de Il Trono di Spade ha ammesso che accettare il ruolo dell'iconico "supereroe con lo straccio" è stato un 'sì facile'.

Le preoccupazioni ambientali sono un tema ricorrente, ora più che mai. Il modo migliore per affrontarlo è attraverso la satira, dalla porta secondaria, con l'umorismo.

L'iter di The Toxic Avenger per raggiungere le sale, com'è noto, è stato tutt'altro che breve e lineare. Dopo una première al Fantastic Fest 2023, il film di Blair è stato bloccato a causa di difficoltà nel trovare un distributore. Ha salvato la situazione l'intervento di Cineverse, che ha acquistato tutti i diritti per la distribuzione cinematografica, l'home entertainment e lo streaming negli Stati Uniti e in Canada.

Nel 2023, quando il primo teaser di The Toxic Avenger ha cominciato a girare in rete, la vista di Elijah Wood nei panni di Fritz Garbinger, personaggio che fonde le caratteristiche del Pinguino di Danny De Vito in Batman - Il Ritorno e di Riff Raff del The Rocky Horror Picture Show, ha scioccato i fan. "C'è un cuore pulsante lì dentro - ha dichiarato l'attore - Amo il genere horror per le sue possibilità. Questo film è pieno zeppo di idee, divertimento e gioco con il medium".

Alla domanda su quale fosse la cosa più affascinante del film, Taylour Paige, che interpreta una reporter a caccia di prove sulle losche attività del corrotto Bob Garbinger (Kevin Bacon), ha risposto ironicamente: "Il fatto che ci sia io dentro". Jacob Tremblay, 18 anni, presta il volto a Wade, il figlio scontroso di Winston Gooze (Dinklage). Quest'ultimo si occupa delle pulizie in una delle attività di Garbinger (Bacon). Quando Winston si ammala e l'assicurazione non copre le cure mediche, Bob promette di aiutarlo, ma Gooze scopre che, invece, intende licenziarlo

Per liberarsi dai feroci mal di testa che non gli danno tregua, Winston accetta il consiglio di un sedicente medico e prende la Bi-Toxiphetamine Hydroxylate. Le conseguenze saranno irreversibili: il look deforme di Dinklage e la furia splatter del suo personaggio, di cui abbiamo avuto un assaggio nei trailer, suggeriscono un'idea. L'attore, al Comic-Con, ha colto l'occasione per elogiare la sua controfigura, Luisa Guerreiro, che interpreta il suo alter ego Toxie indossando una tuta protesica.

Oltre il 70% delle mie prestazioni non sono merito mio. Per me, è stato un esercizio di fiducia, di rinuncia a qualcosa che per me era importante… [Guerreiro] ha studiato tutti i miei movimenti come un falco e fa un me migliore di me.

Il film The Toxic Avenger del 1984, con Mark Torgl nel ruolo principale, ha dato il via ad un franchise che vanta tre sequel, un videogioco, una serie di fumetti Marvel, una serie animata e ben due musical.