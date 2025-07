Occupy Cannes: la Troma in azione nel trailer del documentario della figlia di Lloyd Kaufman

News Cinema

La Troma è nota non solo per i suoi film folli a basso budget, di cui Toxic Avenger è il più famoso, ma anche per le sue strategie di marketing al festival di Cannes. La figlia di Lloyd Kaufman gli ha dedicato il documentario Occupy Cannes, di cui vi mostriamo il trailer.

Sarà presentato in anteprima al Fantasia International Film Festival il documentario Occupy Cannes, che speriamo qualcuno acquisti anche in Italia perché offre uno sguardo privilegiato e divertente sulle folli strategie pubblicitarie, messe in atto al festival di Cannes, di quei matti della TROMA, la casa di produzione indipendente, specializzata in exploitation creativo e a basso budget fondata da Lloyd Kaufman e Michael Herz nel 1974, che con le sue performance e i folli happening coi suoi personaggi, da Sgt. Kabukiman a Toxic Avenger, invade la Croisette ogni anno fin dagli anni Settanta. Non avendo soldi per la promozione dei loro film, questi anarchici imprenditori hanno sempre creato eventi a base di sesso e horror, che sono diventati sempre più difficili da mettere in atto, man mano che il clima politico e sociale cambiava. Anche Occupy Cannes è un affare di famiglia; a dirigerlo è infatti la figlia di Kaufman, Lily Hayes-Kaufman, direttrice della fotografia è Charlotte Kaufman e produttrice Lisbeth Kaufman. Questo è il trailer.

La Troma e Occupy Cannes

Come dicevamo e come avete visto nel trailer, la Troma è ormai una presenza fissa al festival di Cannes. Il documentario si chiede se oggi queste strategie di vendita, attraverso azioni chiaramente non autorizzate, siano ancora efficaci o non finiscano piuttosto per escludere la Troma dai circoli che contano. A parte film come i citati, Nuk'em High e altre perle, non va dimenticato che questa casa di produzione ha anche prodotto i primi film di gente come James Gunn, Trey Parker e Matt Stone. In Occupy Cannes appaiono Catherine Corcoran, Zac Amico, Justin A. Martell, Doug Sakmann, Lloyd Kaufman e naturalmente l'originale Toxic Avenger.