The Substance: I Wonder Pictures porta in Italia l’horror con Demi Moore in concorso al Festival di Cannes

L'horror femminista The Substance, diretto da Coralie Fargeat e interpretato da Demi Moore e Margaret Qualley, arriverà nelle nostre sale grazie a I Wonder Pictures, che si dice molto soddisfatta dell'acquisto.

Il body-horror femminista The Substance, che tanto ha fatto parlare il Festival di Cannes, arriverà nelle sale italiane! A distribuirlo nel nostro paese sarà I Wonder Pictures, che proprio a Cannes ha siglato l'accordo. Secondo lungometraggio di Coralie Fargeat, il film ha per protagoniste Demi Moore e Margaret Qualley, affiancate da Dennis Quaid.

The Substance: la trama e l'ossessione della bellezza

The Substance è una riflessione sull'ossessione di avere un corpo perfetto, anche quando non si hanno più 20 anni e si sta in ottima forma per la propria età. La trama ruota intorno a un'ex star del cinema di nome Elisabeth diventata una guru del fitness in televisione che si sente brutta e inutile perché sul suo corpo un tempo perfetto cominciano a vedersi chiaramente i segni del tempo. Un giorno la donna scopre che esiste una sostanza in grado non di ringiovanirla ma di creare un secondo corpo a partire dal suo DNA, in altre parole un favoloso alter-ego. L'unica regola a cui Elisabeth e il suo doppio devono obbedire è stare al mondo a settimane alterne.

The Substance: parla la regista Coralie Fargeat

Il tema che The Substance affronta è importante e urgente, e Demi Moore si è completamente messa in discussione con questa sua interpretazione, tanto che alcuni già parlano di una performance che la porterà dritta all'Oscar. Il film, secondo la regista, ha un valore politico determinato dal genere a cui appartiene:

I film di genere sono politici. Da regista, li considero un modo perfetto per affrontare questioni sociali e personali attraverso la lente dell'intrattenimento, del divertimento e dell’eccesso. Abbandonandomi a questa visione, voglio liberare il mio mostro interiore. O piuttosto quello che la società mi ha fatto credere che sia un mostro: questa parte di me imperfetta, che invecchia, che muta e che mi hanno insegnato a nascondere perché, in quanto donna, non è quello il modo in cui ci si aspetta che tu appaia/pensi/ti comporti. Ed è per questo che oggi ho voluto raccontarvi questa storia

I Wonder Pictures è molto soddisfatta del suo acquisto, come ha dichiarato il fondatore e direttore editoriale della distribuzione Andrea Romeo:

Io sono notoriamente un fifone, ma sono lieto di aver avuto il coraggio di vedere questo film, scoprendo, tra mille risate e grandi invenzioni visive, una storia capace di parlare a tutti rivelando con semplicità cristallina quanto ciascuno di noi rubi al proprio tempo e al proprio benessere per seguire le proprie ossessioni. Ormai consapevoli di questo, in I Wonder Pictures non abbiamo potuto che accogliere questo cult naturale come nuova nostra ossessione, accettando un’altra grande sfida che, dopo Everything Everywhere All at Once, The Whale e La zona d’interesse, ci ingaggerà a portare questo film al pubblico italiano.