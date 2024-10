The Shadow Strays: ecco il trailer del nuovo scatenato action movie di Netflix

News Cinema

Il regista indonesiano di film d'azione come Headshot, Timo Tjahjanto, torna con un nuovo, adrenalinico lavoro. Ecco trailer e trama di The Shadow Strays, in streaming su Netflix dal 17 ottobre.

Per chi non lo sapesse, Timo Tjahjanto è un regista indonesiano di 44 anni che si è fatto conoscere da almeno una decina d'anni a questa parte per i suoi film d'azione e dell'orrore.

Con l'amico e collega Kimo Stamboel, sotto la firma di The Mo Brothers, ha diretto film come Macabre e Headshot; in solitaria ha partecipato agli horror antologici The ABCs of Death, V/H/S/2, V/H/S/94, e ha diretto action come The Night Comes for Us.

Ora Tjahajanto torna in streaming su Netflix, dal 17 ottobre, con un nuovo scatenato action che si intitola The Shadow Strays.

Presentato in prima mondiale il mese scorso al Toronto International Film Festival, dove ha ottenuto un ottimo riscontro di pubblico e critica, il film racconta la storia di una ragazza adolescente di 17 anni (nota solo come 13, e interpretata da Aurora Ribero) che è già una killer letale. Dopo aver portato a termine una missione in Giappone con qualche imperfezione di troppo, la ragazza viene sospesa dal servizio dalla sua organizzazione. Incontra però un bambino di 11 anni che è rimasto orfano, e si lega a lui. Quando il bambino viene rapito, entra in azione per ritrovare il suo unico amico, anche a costo di scontrarsi con il suo mentore e con l'organizzazione segreta di cui fa parte.

Questo è il trailer ufficiale di The Shadow Strays.