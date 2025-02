The Rule of Jenny Pen: il teaser trailer dello spaventoso geriaric-thriller con John Lithgow e Geoffrey Rush

News Cinema

Una casa di riposo per anziani; uno psicopatico con una bambola; atmosfere tese e inquietanti. Promette bene questo film premiatissimo al Fantastic Fest di Austin.

Presentato in prima mondiale lo scorso settemnbre al Fantastic Fest di Austin, The Rule of Jenny Pen ha vinto il premio per il miglior regista, che è il neozelandese James Ashcroft, e per il miglior attore, in quel caso un grande come Geoffrey Rush. Dico "in quel caso" perché poco dopo, al Sitges, quel premio è andato anche all'altro grande attore protagonista del film, John Lithgow, che torna nei panni dello psicopatico dopo averlo interpretato due volte in due indimenticabili film di Brian De Palma: Blow Out prima e Doppia personalità poi.

Tratto da un racconto di Owen Marshall (neozelandese anche lui), The Rule of Jenny Pen è un thriller-horror ambientato in una casa di cura per anziani. È lì che, dopo un grave ictus che l'ha lasciato quasi paralizzato, viene portato il personaggio interpretato da Rush, un giudice burbero e arrogante che dà del filo da torcere allo staff della struttura come al suo timido compagno di stanza. Troverà pane per i suoi denti quando scoprirà che un altro degente, quello interpretato da Lithgow, apparentemente mite e gentile, è in realtà il terrore di tutti gli altri ospiti della casa di cura, che sottomette con un sadico gioco che comprende l'uso di una bambola inquietante e che in breve assume risvolti seriamente sinistri e mortali.

The Rule of Jenny Pen, che è stato anche presentato in novembre al Torino Film Festival, debutterà nelle sale americane il prossimo 7 marzo, e questo è il suo primo teaser trailer ufficiale.