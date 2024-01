The Rock torna sul ring e prende in giro il suo Baywatch

News Cinema

Tornato sul ring per sfidare Jinder Mahal, Dwayne Johnson alias The Rock si è divertito a scherzare sul flop americano del suo Baywatch di qualche anno fa, non risparmiandosi con l'autoironia.

Dwayne Johnson va molto fiero del suo lavoro da attore (e di influencer), ma non dimentica le sue origini nel wrestling: per la gioia di tutti i fan è tornato sul ring per sfidare Jinder Mahal, aprendo il confronto come da prassi con una sfida verbale a colpi di umiliazioni. Sono passati però tanti anni e The Rock ha imparato l'autoironia, visto che ha paragonato l'avversario a uno dei suoi film dal peggior risultato al boxoffice... il reboot di Baywatch!

The Rock: "Non hai visto Baywatch? Non importa, nessuno l'ha fatto!"

A muso duro contro l'avversario Jinder Mahal, per fomentare la folla, Dwayne Johnson alias The Rock è partito con l'usuale invettiva per umiliare lo sfidante: "Se The Rock dovesse indovinare, direbbe che sei così arrabbiato perché non piaci a nessuno e non fai ridere! Per dirla tutta, se tu fossi uno dei film di The Rock, saresti Baywatch!" - "Grazie a Dio non ho mai visto Baywatch!" - "Tanto non l'ha fatto nessun altro... e tappati la bocca quando The Rock ti sta parlando! Anzi, scusa: ma davvero non hai mai visto Baywatch?" - "Io non ho mai-" - "NON IMPORTA SE NON HAI MAI VISTO BAYWATCH!"

Di solito Johnson, pur col sorriso, ama elargire ai fan consigli motivazionali, con un eloquio e un controllo che non a caso aveva fatto gola alla politica americana (con un interessamento bipartisan). Qui però scherza su se stesso in modo piuttosto spietato: indagando scopriamo peraltro che il reboot di Baywatch, cointerpretato con Zac Efron e Alexandra Daddario, non è stato nemmeno poi un grandissimo disastro. Stando a Boxofficemojo, incassò nel mondo 177.856.750 dollari per 69 di costo: certamente non fu un successo, tanto che non ha generato alcun sequel, ma sul filo di lana ha recuperato il budget. Certo c'erano altre aspettative, la Paramount contava di recuperare la spesa già negli Usa, dove invece la commedia d'azione fu quasi ignorata e rastrellò appena 58 milioni, demolita dalla critica. Qui in basso la clip dello sfogo di The Rock sul ring.