Dwayne Johnson: "I lati negativi della fama? Per me non ci sono, sono un fortunato figlio di p-!"

News Cinema

Dwayne Johnson, in uno dei suoi usuali video in palestra per i fan su Instagram, ha risposto a una delle domande dei suoi follower: quali sono gli aspetti negativi e positivi della fama? The Rock ha come al solito le idee chiarissime.

È molto simpatico il modo in cui Dwayne Johnson alias The Rock mantiene un contatto diretto con i suoi fan e follower tramite Instagram: in uno dei suoi ormai tradizionali video dalla palestra, Dwayne ha scelto una delle domande più frequenti che gli sono rivolte. Per una star come lui, quali sono i lati negativi e positivi della fama? Johnson ha soddisfatto la curiosità con molta ironia, dritto al punto. Leggi anche Dwayne Johnson continua a sorprendere i tour guidati, il nuovo video

Dwayne Johnson: "Mi ricordo sempre che non avevo i soldi per l'affitto"

Dwayne Johnson non è il tipo che può girare a piedi o in auto in quel di Los Angeles e passare inosservato. A dir il vero, probabilmente data la stazza non passerebbe inosservato anche se non fosse una star del wrestling (com'è stato) o del cinema (com'è adesso). A chi gli domanda quali possano essere gli aspetti negativi e positivi della fama, Dwayne mostra come al solito una sicurezza... rocciosa.

Non c'è lato negativo. Sono stato un fortunatissimo figlio di puttana, sono famoso da tanto tempo, e mi rendo conto che non ci sono lati negativi della fama, perché mi ricordo come andavano di merda le cose prima. Tanto tempo fa, l'alternativa alla fama era non essere famoso, non potevo pagare l'affitto, lottavo per capire chi ero, non avevo in tasca un cazzo. Cerco sempre di tenere questo bene a mente. [...] Cerco di non dimenticarlo mai, mi dico sempre: "Tra un giorno mi sfrattano", mi mantiene affamato. Per me non ci sono aspetti negativi nella fama. Un sacco di amici famosi non sono per niente d'accordo con me, ma va bene così. Della fama discutiamo con calma, va bene che ci siano opinioni differenti. Stimola il dialogo e la discussione. Ma per me, aspetti negativi zero. [...]

Certo mi manca andare all'ipermercato, nei negozi. Saltare in macchina e andare in drogheria, dal salumiere, all'ipermercato, dove capita. Tutto questo per me è svanito anni e anni fa, ovunque voglio andare, è un'impresa. Devo avvisare, c'è la logistica, la sicurezza... [...] Ma è come se firmassi un contratto, quando accetti di diventare una figura pubblica. [...]

L'aspetto positivo è la possibilità di lasciare un segno positivo sulle persone in tutto il mondo. [...]

Ci sono gli influencer, quelli che usano i social media, chi lavora nello spettacolo, i cantanti, gli atleti, tutti questi giovani che pensano: "Devo inseguire la fama, grandezza = fama, fama = grandezza". [...] Ho imparato negli anni a non inseguire la fama, dico sempre questo alla gente che oggi sta lavorando per sfondare: non inseguite la fama, inseguite la grandezza in qualcosa. La fama arriverà, magari no, ma se siete bravissimi in qualcosa, durerà. [... Il running back Walter Payton diceva:] "Se sei bravo a fare qualcosa, lo dici a tutti. Se sei bravissimo, te lo diranno loro."