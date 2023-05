The Rivals of Amziah King - Matthew McConaughey nel crime thriller di Andrew Patterson

News Cinema

Andrew Patterson, già regista dell'acclamato L'immensità della notte, torna dietro la macchina da presa per raccontare una storia ambientata in Oklahoma. Scopriamo dunque i primi dettagli di The Rivals of Amziah King.

Matthew McConaughey - assente dalle scene dal 2019 - ha trovato il prossimo progetto a cui prendere parte. La star sarà infatti il protagonista di The Rivals of Amziah King, opera seconda del regista Andrew Patterson - già dietro la macchina da preso dell'acclamato L'immensità della notte.

The Rivals of Amziah King - I primi dettagli del crime thriller di Andrew Patterson

Al momento i dettagli del progetto non sono stati rivelati ed anche la trama è avvolta nel mistero. Descritto come un crime thriller, The Rivals of Amziah King - ambientato nelle aree remote dell'Oklahoma - riporterà Matthew McConaughey alle atmosfere cupe e desolanti dell'America rurale, già attraversata dall'attore in True Detective. Il film sarà presentato al prossimo Marché du Film di Cannes - che si svolge in concomitanza con il noto Festival - da Black Bear, nel team produttivo insieme a Heyday Films. Il progetto si unisce quindi al lungo elenco di titolo previsti al Mercato cinematografico, che comprende anche la commedia The Invite - con Paul Rudd, Amy Adams e Tessa Thompson -, il biopic Voyagers di Sebastián Lelio, The Life of Chuck - adattamento di un racconto di Stephen King con Tom Hiddleston e Mark Hamill - e il thriller The Cooler con Dave Bautista.

Andrew Patterson ha debuttato dietro la macchina da presa nel 2019 con L'immensità della notte (The Vast of Night), sci-fi targato Prime Video con Sierra McCormick, Jake Horowitz e Bruce Davis. Per la sua seconda opera da regista è riuscito ad ingaggiare uno degli attori più amati di Hollywood, Matthew McConaughey, e a riportarlo sulle scene dopo circa due anni d'assenza - l'ultima apparizione della star risale infatti al 2019, nell'action comedy The Gentlemen di Guy Ritchie, in cui ha recitato al fianco di Charlie Hunnam, Henry Golding, Michelle Dockery, Jeremy Strong, Hugh Grant e Colin Farrell. Matthew McConaughey è poi atteso nella serie prequel di Yellowstone, acclamato show Paramount con Kevin Costner e Kelly Reilly. L'attore tornerà poi a collaborare con l'amico e collega Woody Harrelson in Brother from Another Mother, serie comedy targata Apple TV+, che racconta di due attori - alter ego degli stessi protagonisti - che vanno a vivere nello stesso ranch del Texas, insieme alle rispettive famiglie. Per quanto riguarda The Rivals of Amziah King, non resta invece che attendere ulteriori aggiornamenti.