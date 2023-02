The Quiet Girl, il film candidato all'Oscar in anteprima speciale: luoghi e date

News Cinema

Prima dell'uscita al cinema il 16 febbraio, The Quiet Girl, film irlandese candidato all'Oscar per miglior film internazionale, arriva in anteprima in cinque città introdotto da critici ed esperti. Ecco le sale e le città.

The Quiet Girl, nella cinquina dei candidati all'Oscar per il miglior film internazionale, è un film di rara bellezza e delicatezza, con una piccola e straordinaria protagonista, che arriverà nei cinema italiani il prossimo 16 febbraio. A precedere l'uscita in sala del film irlandese ci sarà una serie di anteprime speciali in alcune città, con l'introduzione di critici cinematografici, già prenotabili online. Questo il programma:

Le anteprime speciali di The Quiet Girl: quando e dove

Martedì 7 febbraio alle 19 a Milano al Cinema Anteo. La proiezione sarà introdotta dalle Dott.sse Silvia Zandrini e Michela Bondardo del servizio Coordinamento Affidi del Comune di Milano

Giovedì 9 febbraio ore 21:00 a Bologna al Cinema Rialto, con introduzione e Q & A finale con il critico Luca Baroncini

Giovedì 9 febbraio ore 21:00 a Firenze al Cinema Fiorella, con introduzione e Q & A finale con il critico Marco Luceri

giovedì 9 febbraio ore 21:00 a Torino al cinema Nazionale con introduzione e Q & A finale con il critico Luca Pacilio

domenica 12 febbraio ore 16:15 a Roma al Cinema Nuovo Sacher in V.O.S. La proiezione sarà introdotta da Susanna Pellis, direttore artistico dell'IRISH FILM FESTA, con la cui collaborazione è stata organizzata la proiezione.

La trama di A Quiet Girl

Cáit è una bambina di 9 anni proveniente da una famiglia sovraffollata, disfunzionale e impoverita. Lottando silenziosamente a scuola e a casa, ha imparato a nascondersi davanti agli occhi di coloro che la circondano. Con l'arrivo dell'estate e l'avvicinarsi del termine dell’ennesima gravidanza della madre, i genitori decidono di mandare Cáit a vivere da parenti lontani. Senza sapere quando tornerà a casa, la bambina viene lasciata a casa di questi estranei con solo l’abito che indossa. I Kinsella, una coppia di mezza età che Cáit non ha mai incontrato prima, vestono la bambina con vestiti che tengono con cura in un armadio e mostrano verso di lei una grande premura e attenzione. Sono persone di campagna, la stessa realtà da cui proviene Cáit, ma lavorano sodo e conducono una vita dignitosa. Nonostante una calorosa accoglienza da parte della donna, Eibhlín, l'uomo di casa, Seán, mantiene le distanze da Cáit e lei da lui, ma con il tempo la loro relazione inizialmente difficile a poco a poco si distende. Giorno dopo giorno, sotto la cura dei Kinsella, Cáit fiorisce e non si sente più invisibile agli occhi degli altri. Ma in questa casa dove cresce l'affetto e non dovrebbero esserci segreti, ne scopre uno.